ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:46
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 10:14

Κολωνάκι: Γνωστή τραγουδίστρια οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα (video)

TROXAIA_ASTYNOMIKOI

Συνελήφθη στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 μία 36χρονη, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και τράκαρε πέντε αυτοκίνητα με το όχημά της, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος.

Το περιστατικό έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όταν η μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση σύμφωνα με πληροφορίες να δείχνει 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εμπνευσμένου αέρα και τη δεύτερη 0,83mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια Αλκοόλ, ενώ εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

