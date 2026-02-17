search
17.02.2026 07:40

«Βιολάντα»: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

17.02.2026 07:40
violanta_explosion_new

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για να απολογηθεί, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, βάσει του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης εντείνεται, καθώς το πολυσέλιδο πόρισμα ρίχνει φως σε σοβαρές παραλείψεις από πλευράς της διοίκησης του εργοστασίου, οι οποίες οδήγησαν στην τραγωδία με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προκύπτει ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη από τον Ιούνιο, γεγονός που φανερώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε μήνες πριν από την έκρηξη, η οποία κατέστρεψε την επίμαχη πτέρυγα του εργοστασίου.

Παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων και τις καταγγελίες για κίνδυνο έκρηξης, φαίνεται πως οι αρμόδιοι δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα, γεγονός που ενδέχεται να καταδείξει σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια του εργοστασίου.

Ο φάκελος της ΔΑΕΕ και οι αποκαλύψεις

Τον τεράστιο φάκελο της δικογραφίας, που κατατέθηκε στις εισαγγελικές αρχές, περιλαμβάνει πάνω από 50 καταθέσεις εργαζομένων και ειδικών, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Οι καταθέσεις δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή προπανίου και είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους, οι οποίοι όμως φαίνεται να αγνόησαν τις καταγγελίες.

Η εσωτερική έρευνα υποδεικνύει ότι η διαρροή ήταν συνεχής για τουλάχιστον ένα χρόνο και πως η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι και συντηρήσεις, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του κόστους και της ανάγκης να κλείσει το εργοστάσιο για αρκετές ημέρες.

Οι παραλείψεις που οδήγησαν στην φονική έκρηξη

Ένα από τα πιο σοβαρά ευρήματα αφορά τις ελλείψεις στους συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό και καταθέσεις εργαζομένων, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν σωστά συνδεδεμένη με το σύστημα ανίχνευσης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη ανίχνευση της διαρροής. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι σωληνώσεις και οι δεξαμενές, οι οποίες έπρεπε να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια, δεν είχαν εξεταστεί σωστά και ότι η ακατάλληλη τοποθέτησή τους αποτελούσε σοβαρό παράγοντα κινδύνου.

Εξελίξεις στην έρευνα και το μέλλον της υπόθεσης

Η ανακριτική διαδικασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αναμένονται νέες εξελίξεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να προγραμματίζει την απολογία του, ενώ τα πορίσματα από το Πολυτεχνείο και το Χημείο αναμένονται σύντομα και θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της υπόθεσης.

Επιπλέον, η δικαστική έρευνα εξετάζει και τις αρχικές άδειες και μελέτες εγκατάστασης του εργοστασίου, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα όσα υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης κατά την απολογία του.

Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση θα έχει μακρά διάρκεια και ίσως οδηγήσει σε νέα καταθέσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους των υπευθύνων.

