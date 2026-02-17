Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών – Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται

Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ θα ισχύσουν σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».

Έτσι δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

