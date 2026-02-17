Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών – Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ θα ισχύσουν σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».
Έτσι δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
