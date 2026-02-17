search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
17.02.2026

Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών – Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται

17.02.2026
Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ θα ισχύσουν σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».

Έτσι δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Η τελευταία συνέντευξη της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Από το «προσφυγάκι», στο Βυζάντιο, στη Σορβόννη και στον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου

Καιρός «καρνάβαλος» με ακόμα μια κακοκαιρία σε εξέλιξη!

