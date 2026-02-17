Καιρός «καρνάβαλος» με ακόμα μια κακοκαιρία σε εξέλιξη!

Ο Φλεβάρης φέτος φαίνεται να έχει φορέσει τη δική του αποκριάτικη στολή, αφού ο καιρός θυμίζει «καρνάβαλο» με συνεχή σκαμπανεβάσματα και μια νέα, ισχυρή κακοκαιρία να βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Μετά το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης, η φύση αποφάσισε να μας στείλει ένα ακόμα κύμα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που καθιστούν σχεδόν βέβαιο το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια μας.

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 5 χρόνια από την ιστορική «Μήδεια». Στις 16 Φεβρουαρίου του 2021, με τη χώρα σε καραντίνα, η Ακρόπολη ντύθηκε στα λευκά με 22 εκατοστά χιόνι, σε ένα «έπος» που στρώθηκε απ’ άκρη σε άκρη στην Αττική. Έναν χρόνο μετά ακολούθησε η «Ελπίδα» με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, όμως η «Μήδεια» ήταν εκείνη που έκανε την αρχή. Πέντε χρόνια μετά, ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει… καλοκαίρι θα μυρίσει, αφού παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία αρνείται πεισματικά να θυμίσει βαρυχειμωνιά.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Αντίθετα, στην Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι ηπιότερα, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρότερης έντασης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων στη δυτική και ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας. Στα δυτικά θα είναι δυτικοί έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν επίσης τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία, αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας μια αίσθηση ζέστης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στα Βόρεια 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά 16-17 βαθμούς Κελσίου, στα Νότια και τη Νησιωτική χώρα: 18-19 βαθμούς Κελσίου!

Στην Αττική, περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα με πιθανές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια του νομού, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιάδες, όμως από το βράδυ θα στραφούν σε Βαρδάρη με ένταση έως 7 μποφόρ, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 14 βαθμούς.

Οι άνεμοι στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν θυελλώδεις. Στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν επίσης τα 8-9 μποφόρ.

Αύριο Τετάρτη, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, παρουσιάζοντας βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με την ψύχρα να επιστρέφει αισθητά το πρωί και το βράδυ.

Για τη συνέχεια, την Πέμπτη αναμένεται καλός καιρός, όμως η ανάπαυλα θα είναι σύντομη, καθώς την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχές θα μας επισκεφθούν ξανά!

