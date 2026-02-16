Σε αποδρομή το αφρικανικό “κοκτέιλ”… επιμένουν οι βροχές και η ζέστη!

Το εκρηκτικό αφρικανικό κοκτέιλ που περιμέναμε έκανε την εμφάνισή του, με τον «πορτοκαλί εισβολέα» να καλύπτει τον ουρανό μας, σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή αλλά και σε συγκεντρώσεις που άγγιξαν απαγορευτικά επίπεδα για την υγεία μας. Τα νέα όμως είναι ευχάριστα, καθώς η σκόνη απομακρύνεται σταδιακά προς τα νότια και ανατολικά, με αποτέλεσμα ο ουρανός μας μέχρι σήμερα το βράδυ να έχει καθαρίσει εντελώς.

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις νοτιάδες που προκάλεσαν προβλήματα και κράτησαν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια αρχίζουν να εξασθενούν, αν και θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Η ζέστη έφτασε στην κορύφωσή της χθες, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 22 βαθμούς στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη και να αγγίζει το απίστευτο νούμερο των 30 βαθμών στην Κρήτη! Από σήμερα αναμένεται μια μικρή πτώση, ωστόσο το σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ζεστό για τα δεδομένα της εποχής.

Αν και η κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή, θα έχουμε επιλεκτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες είναι ικανές να επιδεινώσουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα σε περιοχές όπως τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία, η Θράκη, η δυτική Κρήτη, οι Κυκλάδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, με κάποιες νεφώσεις που ίσως δίνουν λίγες τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες πολυ μικρής διάρκειας!

