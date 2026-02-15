search
ΕΛΛΑΔΑ

15.02.2026 11:29

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες

15.02.2026 11:29
aeras anemos

Επικαροποιήθηκε στις 11.30 το πρωί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά αναμένονται:

  1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.
    Πιο συγκεκριμένα:
    α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
    β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα
    γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

