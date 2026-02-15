search
15.02.2026 09:03

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Σε ποια λιμάνια είναι «δεμένα» τα πλοία

15.02.2026 09:03
APAGOREUTIKO_APOPLOU
Eurokinissi

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των δρομολογίων.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις τοπικές γραμμές, καθώς έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλούν οι ριπές των ανέμων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Διακοπή δρομολογίων στη Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με την απαγόρευση απόπλου να επηρεάζει τις γραμμές της Καβάλας προς τον Πρίνο της Θάσου, καθώς και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αργά το απόγευμα.

