Πού θα μείνουν οι ομάδες για το Final 4 της Euroleague

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της για ένα τριήμερο που δεν θα είναι απλώς μπασκετικό, αλλά βαθιά συμβολικό για την ίδια την πόλη. Το Final Four του 2026 πλησιάζει, τα εισιτήρια αναμένονται να εξαφανιστούν σε χρόνο-ρεκόρ και ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης έχει ήδη «κλειδώσει» σε ποσά που ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ. Όμως, πίσω από τα φώτα του παρκέ και τη μάχη των ευρωπαϊκών γιγάντων, γράφεται παράλληλα μια νέα σελίδα και για την αθηναϊκή φιλοξενία.

Οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν μέχρι την τελική φάση της EuroLeague Final Four δεν θα καταλύσουν απλώς σε ένα ακόμα πολυτελές ξενοδοχείο. Θα είναι οι πρώτοι επίσημοι φιλοξενούμενοι του ολοκαίνουριου Conrad Athens The Ilisian, στο εμβληματικό ακίνητο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας όπου κάποτε δέσποζε το ιστορικό Hilton Athens. Και αυτό το γεγονός αποκτά χαρακτήρα… πρεμιέρας. Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του Μαΐου θα αποτελέσει ουσιαστικά το event που θα εγκαινιάσει τη νέα σεζόν και τη νέα εποχή του συγκροτήματος.

Εκεί όπου το 1963 το Hilton σηματοδοτούσε την είσοδο της Αθήνας στη διεθνή τουριστική σκηνή, σήμερα το The Ilisian φιλοδοξεί να επανασυστήσει την πρωτεύουσα ως έναν σύγχρονο, πολυδιάστατο προορισμό πολυτελείας. Και τι καλύτερο «ποδαρικό» από την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στα 10.198.320 ευρώ το κόστος της διοργάνωσης

Το Final Four αναμένεται να διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με το συνολικό κόστος διοργάνωσης να φτάνει τα 10.198.320 ευρώ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ένα ποσό που αντικατοπτρίζει το μέγεθος της διοργάνωσης και την οικονομική ώθηση που θα δώσει στην αγορά σε τομείς όπως τουρισμός, εστίαση, μεταφορές, ξενοδοχεία. Σε αυτό το σκηνικό, το The Ilisian αποκτά ρόλο πρωταγωνιστή.

Με επένδυση που ξεπερνά τα 340 εκατ. ευρώ, το νέο complex φιλοξενίας και κατοικίας φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο. Στην «καρδιά» του χτυπά το Conrad Athens, εκεί που θα μείνουν παίκτες προπονητές και staff των τεσσάρων καλύτερων ομάδων του ευρωπαικού μπάσκετ, με περισσότερα από 300 δωμάτια και σουίτες, πανοραμική θέα στην πόλη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, πλαισιωμένο από branded κατοικίες και premium εγκαταστάσεις ευεξίας και εστίασης, ενώ στους ανώτερους ορόφους δεσπόζουν και οι κατοικίες της Waldorf Astoria Residences Athens.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ήδη έντονο ενδιαφέρον για κρατήσεις από το εξωτερικό, με τις πρώτες ημερομηνίες του 2026 να «κλειδώνουν» μήνες πριν. Ωστόσο, οι πραγματικοί «πρώτοι ένοικοι» θα είναι οι αποστολές των ομάδων του Final Four, μετατρέποντας το ξενοδοχείο σε στρατηγείο της διοργάνωσης και σε επίκεντρο της μπασκετικής Ευρώπης.

Έτσι, το φετινό Final Four δεν θα κρίνει μόνο τον πρωταθλητή της Euroleague. Θα σηματοδοτήσει ταυτόχρονα την επιστροφή ενός ιστορικού τοπόσημου της Αθήνας σε νέα μορφή. Από το ένδοξο παρελθόν του Hilton στο φιλόδοξο αύριο του The Ilisian, με «νονό» το μεγαλύτερο αθλητικό event της ηπείρου. Μια διοργάνωση που δεν θα ανοίξει απλώς την αυλαία του καλοκαιριού, αλλά ολόκληρης της νέας εποχής για το πιο εμβληματικό ξενοδοχειακό ακίνητο της πόλης.

