Super League: Δοκιμασίες για Ολυμπιακό και Άρη σε δύσκολες έδρες – Όλο το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Με τρία ματς ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League. Σε μια «στροφή» που δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο με το Λεβαδειακός–Ολυμπιακός να ξεχωρίζει.

Οι δυο αντίπαλοι της Λιβαδειάς θέλουν θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους καθώς προέρχονται από απογοητεύσεις. Οι Βοιωτοί ηττήθηκαν σε δύο διαδοχικούς αγώνες από τον ΟΦΗ, με 3-2 στο Παγκρήτιο για τη Super League και με 1-0 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθούν στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους. Για την ώρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παραμένει στην τετράδα αλλά το πρόγραμμα είναι δύσκολο και η «ανάσα» του Παναθηναϊκού γίνεται όλο και πιο έντονοι. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι», προέρχρονται από την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον Πειραιά και ενώ μεσοβδόμαδα ακολουθεί το πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν για τα Play Off του hampions League.

Σημαντική αναμέτρηση και στον Βόλο με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τον Άρη. Για τους γηπεδούχους, οι πέντε διαδοχικές ήττες έφεραν το τέλος της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο, αφού η θέση στην οκτάδα τίθεται σε κίνδυνο, και την επιστοφή του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της ομάδας. Στον αντίποδα, ο Άρης τον προσπέρασε και έχει την ευκαιρία να τον αφήσει και πίσω. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ και θέλει κόντρα στον Βόλο να αρχίσει αντεπίθεση για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην οκτάδα.

Τέλος, στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν στις νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής. Το 4-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και το 2-0 επί του Βόλου στην Τρίπολη, υπήρξαν τα πρώτα «τρίποντα» του 2026 για Παναιτωλικό και Αστέρα, αντίστοιχα. Το «τρίποντο» είναι αυτοσκοπός, καθώς αμφότερες παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και δε θέλουν να μπλέξουν σε περιπέτειες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

20:00 Βόλος – Άρης

Κυριακή

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Δευτέρα

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Βαθμολογία

1. ΑΕK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ* 45

4. Λεβαδειακός 38

————————————-

5. Παναθηναϊκός* 32

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24*

————————————–

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά* 19

11. ΑΕΛ 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

* Ματς λιγότερο.

