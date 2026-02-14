search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 01:24
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 01:07

Ο Μπάλντουιν τα… έσπασε στο φινάλε και «άναψε φωτιές» στο ΟΑΚΑ – Παραλίγο σύρραξη

14.02.2026 01:07
panath-fener-eksot

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με ήττα των «πρασίνων» με 85-83, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε.

Καθοριστικός ήταν ο Γουέιντ Μπάλντουιν, ο οποίος σημείωσε το καλάθι που χάρισε τη νίκη στην τουρκική ομάδα. Ωστόσο η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε εκεί.  

Μετά το νικητήριο σουτ, ο Μπάλντουιν πανηγύρισε με έντονο τρόπο, γεγονός που προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων στο κέντρο του γηπέδου του «τριφυλλιού».

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρ όχι μόνο «υπέγραψε» το αποτέλεσμα, αλλά άναψε και… φωτιές στο ΟΑΚΑ, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παρεμβαίνουν, ώστε να αποτραπεί πιθανή είσοδος οπαδών στο παρκέ.

Ευτυχώς, τα πνεύματα ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο – ρεκόρ τα δωρεάν προφυλακτικά για τους αθλητές στην Κορτίνα

Εφιαλτικό σενάριο για την υγεία της Λίντσεϊ Βον – Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού ειδικός χειρουργός

Nations League: Πρεμιέρα με την Σερβία εκτός έδρας για την Εθνική – Οι ημερομηνίες των αγώνων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panath-fener-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μπάλντουιν τα… έσπασε στο φινάλε και «άναψε φωτιές» στο ΟΑΚΑ – Παραλίγο σύρραξη

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί»

loutsa
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

eurovision-eksot-neo
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του Β’ ημιτελικού που πέρασαν στον μεγάλο εθνικό τελικό (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 01:23
panath-fener-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μπάλντουιν τα… έσπασε στο φινάλε και «άναψε φωτιές» στο ΟΑΚΑ – Παραλίγο σύρραξη

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί»

loutsa
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

1 / 3