Ο Μπάλντουιν τα… έσπασε στο φινάλε και «άναψε φωτιές» στο ΟΑΚΑ – Παραλίγο σύρραξη

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με ήττα των «πρασίνων» με 85-83, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε.

Καθοριστικός ήταν ο Γουέιντ Μπάλντουιν, ο οποίος σημείωσε το καλάθι που χάρισε τη νίκη στην τουρκική ομάδα. Ωστόσο η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε εκεί.

Μετά το νικητήριο σουτ, ο Μπάλντουιν πανηγύρισε με έντονο τρόπο, γεγονός που προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων στο κέντρο του γηπέδου του «τριφυλλιού».

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρ όχι μόνο «υπέγραψε» το αποτέλεσμα, αλλά άναψε και… φωτιές στο ΟΑΚΑ, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παρεμβαίνουν, ώστε να αποτραπεί πιθανή είσοδος οπαδών στο παρκέ.

Ευτυχώς, τα πνεύματα ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο – ρεκόρ τα δωρεάν προφυλακτικά για τους αθλητές στην Κορτίνα

Εφιαλτικό σενάριο για την υγεία της Λίντσεϊ Βον – Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού ειδικός χειρουργός

Nations League: Πρεμιέρα με την Σερβία εκτός έδρας για την Εθνική – Οι ημερομηνίες των αγώνων