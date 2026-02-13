Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο – ρεκόρ τα δωρεάν προφυλακτικά για τους αθλητές στην Κορτίνα

Μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τα δωρεάν προφυλακτικά που διατέθηκαν στους αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό της Κορτίνα εξαντλήθηκαν, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Χιλιάδες προφυλακτικά με το επίσημο λογότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαν προσφερθεί δωρεάν στους αθλητές, αλλά σήμερα έχουν τελειώσει όλα στην Κορτίνα, σημειώνει η εφημερίδα. Δεν υπάρχει προς το παρόν ενημέρωση για το αν θα υπάρξει νέα διανομή.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν περίπου 2.900 αθλητές, οι οποίοι θα αγωνιστούν έως τις 22 Φεβρουαρίου. Οι αθλητές των ορεινών αγωνισμάτων διαμένουν συχνά στο Ολυμπιακό Χωριό της Κορτίνα, ενώ ένα άλλο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο φιλοξενεί τους αθλητές των αγωνισμάτων πατινάζ.

«Οι προμήθειες τελείωσαν σε μόλις τρεις μέρες»

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στους Θερινούς όσο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχονται προφυλακτικά στα Ολυμπιακά Χωριά, μια πρακτική που ξεκίνησε το 1988 στους Θερινούς Αγώνες της Σεούλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 300.000 προφυλακτικά είχαν διατεθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Η La Stampa επικαλείται έναν ανώνυμο αθλητή, ο οποίος ανέφερε: «Οι προμήθειες τελείωσαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν κι άλλες. Αλλά ποιος ξέρει πότε;».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γίνει γνωστό πριν μερικές ημέρες, στους αθλητές είχαν διατεθεί δωρεάν 9.700 προφυλακτικά, με εκπρόσωπο της διοργάνωσης να σημειώνει τότε ότι, εφόσον χρειαστεί, θα παρασχεθούν επιπλέον προμήθειες.

