Nations League: Πρεμιέρα με την Σερβία εκτός έδρας για την Εθνική – Οι ημερομηνίες των αγώνων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη Σερβία θα κάνει πρεμιέρα η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάει με στόχο την παραμονή του στην League A και θα αγωνιστεί με τους Σέρβους στις 24 Σεπτεμβρίου.
Οι αγώνες του ομίλου θα γίνουν σε τρία «παράθυρα», με το πρώτο να φέρνει την εθνική μας να δίνει δύο αγώνες εκτός, καθώς μετά την Σερβία θα ταξιδέψει στη Γερμανία.
Το αναλυτικό πρόγραμμα
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε
Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-86 τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με υπογραφή Βεζένκοβ και κοιτάζει κορυφή
Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.