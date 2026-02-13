search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:25
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 10:52

Nations League: Πρεμιέρα με την Σερβία εκτός έδρας για την Εθνική – Οι ημερομηνίες των αγώνων

13.02.2026 10:52
ethniki-omada-podosfairou

Στη Σερβία θα κάνει πρεμιέρα η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάει με στόχο την παραμονή του στην League A και θα αγωνιστεί με τους Σέρβους στις 24 Σεπτεμβρίου.

Οι αγώνες του ομίλου θα γίνουν σε τρία «παράθυρα», με το πρώτο να φέρνει την εθνική μας να δίνει δύο αγώνες εκτός, καθώς μετά την Σερβία θα ταξιδέψει στη Γερμανία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

  • 24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45
  • 27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
  • 01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45
  • 04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45
  • 13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
  • 16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

