Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

Η «Team World» δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα συμμετάσχει στο NBA All Star Game την Κυριακή στο Λος Άντζελες, λόγω θλάσης στο γαστροκνήμιο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα βρεθεί ωστόσο στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 23 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί τον Καναδό Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της πρώτης All Star αναμέτρησης με μορφή ΗΠΑ-Υπόλοιπος Κόσμος. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του.
Τις θέσεις τους πήραν οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) και Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς).
