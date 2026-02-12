search
12.02.2026 18:26

Επίσημη η μεταγραφική «βόμβα» από τον Παναθηναϊκό: Ανακοίνωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για 2,5 χρόνια

12.02.2026 18:26
nigel heyes davis 99- new

Την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, επιβεβαιώνοντας την πρωινή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον παίκτη.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια». αναφέρει η ανακοίνωση του τριφυλλιού.

Η ακριβής ημερομηνία άφιξης δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη από τους «πράσινους», ωστόσο οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο παίκτης θα βρεθεί στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες και πιθανότατα έως το Σαββατοκύριακο.

Ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από ομάδα του NBA, επιστρέφει στην Ευρώπη και τη EuroLeague έπειτα από σύντομη θητεία στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αναδείχθηκε MVP του Final Four της EuroLeague, οδηγώντας τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του τίτλου.

Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι Αμερικανός φόργουορντ, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στο Οχάιο, που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «3» και «4».

Έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, όπου είχε ηγετικό ρόλο και ξεχώρισε για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο NBA, πέρασε από οργανισμούς όπως οι Λος Άντζλες Λέικερς, Τορόντο Ράπτορς και Σακραμέντο Κιγκς, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στις 25 Ιουλίου 2025, ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε στο NBA και υπέγραψε στους Φοίνιξ Σανς συμβόλαιο ενός έτους. Στις 6 Φεβρουαρίου εντάχθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς μέσω trade και αμέσως αφέθηκε ελεύθερος, με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τη Euroleague να εξετάσουν την περίπτωσή του.

Στην Ευρωλίγκα έχει 213 συμμετοχές με Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ και στην τελευταία του σεζόν με την τουρκική ομάδα στην οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης 2025, μέτρησε 18.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

