Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Απαγόρευσαν τη συμμετοχή του Ουκρανού αθλητή με το κράνος για τους νεκρούς του πολέμου

Ο Ουκρανός αθλητής skeleton, Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, δεν θα αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο Κορτίνα, αφού αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τους κανόνες των αγώνων, ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή την Πέμπτη.

Ο Χερασκέβιτς ήθελε να φορέσει ένα «κράνος μνήμης» με πορτρέτα Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν από τη Ρωσία στον αγώνα του την Πέμπτη και αρνήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο ως συμβιβασμό που του προσέφερε η ΔΟΕ. Έτσι, η επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει τη διαπίστευσή του από τους Αγώνες.

«Παρά τις πολλαπλές ανταλλαγές και τις προσωπικές συναντήσεις μεταξύ της ΔΟΕ και του κ. Χερασκέβιτς, η τελευταία σήμερα το πρωί με την Πρόεδρο της ΔΟΕ, Kirsty Coventry, δεν εξέτασε καμία μορφή συμβιβασμού», ανέφερε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την απόφαση της ΔΟΕ σε μια ανάρτηση στο X, σημειώνοντας ότι «660 Ουκρανοί αθλητές και προπονητές έχουν σκοτωθεί από τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή» πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Κανένας κανόνας δεν έχει παραβιαστεί» στην επιθυμία του Χεράσκεβιτς να φορέσει το κράνος μνήμης, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Είναι η Ρωσία που παραβιάζει συνεχώς τις Ολυμπιακές αρχές».

Sport shouldn’t mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι «ήταν πολύ πρόθυμη να αγωνιστεί ο Χεράσκεβιτς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΔΟΕ κάθισε μαζί του για να αναζητήσει τον πιο σεβαστό τρόπο για να ανταποκριθεί στην επιθυμία του να θυμηθεί τους συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

«Η ουσία αυτής της υπόθεσης δεν αφορά το μήνυμα, αφορά το πού ήθελε να το εκφράσει», πρόσθεσε η επιτροπή.

Ο Χεράσκεβιτς μπόρεσε να επιδείξει το κράνος του σε όλες τις προπονήσεις. Η ΔΟΕ του πρόσφερε επίσης την επιλογή να το επιδείξει αμέσως μετά τον αγώνα, όταν περνούσε από τη μικτή ζώνη. Ωστόσο, ο αθλητής απαίτησε αντ’ αυτού μια συγγνώμη για την πίεση από τη ΔΟΕ, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας επέμειναν ότι το κράνος δεν παραβίαζε κανέναν κανόνα.

«Ποτέ δεν ήθελα ένα σκάνδαλο με τη ΔΟΕ. Δεν το δημιούργησα εγώ. Η ΔΟΕ το δημιούργησε με την ιδιαίτερη ερμηνεία των κανόνων, την οποία πολλοί άνθρωποι θεωρούν μεροληπτική», δήλωσε ο Χεράσκεβιτς την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε την απόφαση της ΔΟΕ «μια στιγμή ντροπής».

Ο Χεράσκεβιτς «ήθελε απλώς να τιμήσει τους συναθλητές του που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό βάσει κανόνων ή ηθικής», δήλωσε ο Σίμιχα σε μια ανάρτηση στο X.

Οι Ουκρανοί είναι «περήφανοι για τον Βλαντίσλαβ και για αυτό που έκανε», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

«Το να έχεις θάρρος αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μετάλλιο».

