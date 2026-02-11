Ανατριχιαστική στιγμή στην Τούμπα: Μητέρα οπαδού του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία, χτύπησε το τύμπανο (Video)

Μάρτυρες μιας ανατριχιαστικής στιγμής έγιναν όσοι βρέθηκαν απόψε στην Τούμπα, για να παρακολουθήσουν το ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Εδώ και χρόνια, λίγο πριν την έναρξη του εκάστοτε ματς, ακολουθείται μία ιεροτελεστία στην Τούμπα: Στο κέντρο του γηπέδου εμφανίζεται ο ίδιος οπαδός του Δικέφαλου με την ασπρόμαυρη φανέλα και όλο το γήπεδο περιμένει καρτερικά για να φωνάξει το ΠΑΟΚ στον ρυθμό που θα δώσει με το τύμπανο του.

Σήμερα, στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε μια μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία ανέλαβε να δώσει τον ρυθμό στην κερκίδα.

Η συγκεκριμένα γυναίκα, δεν ήταν μια απλή φίλαθλος, αλλά μητέρα του Χρήστου, ενός από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία του πνοή στις 27 Ιανουαρίου στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με την εμφάνισή της να προκαλεί έντονη συγκίνηση και ανατριχίλα.

