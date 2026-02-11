search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 00:32
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 22:54

Ανατριχιαστική στιγμή στην Τούμπα: Μητέρα οπαδού του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία, χτύπησε το τύμπανο (Video)

11.02.2026 22:54
paok-eksot

Μάρτυρες μιας ανατριχιαστικής στιγμής έγιναν όσοι βρέθηκαν απόψε στην Τούμπα, για να παρακολουθήσουν το ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Εδώ και χρόνια, λίγο πριν την έναρξη του εκάστοτε ματς, ακολουθείται μία ιεροτελεστία στην Τούμπα: Στο κέντρο του γηπέδου εμφανίζεται ο ίδιος οπαδός του Δικέφαλου με την ασπρόμαυρη φανέλα και όλο το γήπεδο περιμένει καρτερικά για να φωνάξει το ΠΑΟΚ στον ρυθμό που θα δώσει με το τύμπανο του.

Σήμερα, στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε μια μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία ανέλαβε να δώσει τον ρυθμό στην κερκίδα.

Η συγκεκριμένα γυναίκα, δεν ήταν μια απλή φίλαθλος, αλλά μητέρα του Χρήστου, ενός από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία του πνοή στις 27 Ιανουαρίου στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με την εμφάνισή της να προκαλεί έντονη συγκίνηση και ανατριχίλα.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kataskopos sminarxos kina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια

Wasserman-Maxwell
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό ο επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 – Μαζικές αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη «ροζ» μηνυμάτων με την Γκισλέιν Μάξγουελ

eurovision-neo
LIFESTYLE

Εντυπωσιακές εμφανίσεις στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό για τη Eurovision 2026 – Αυτά τα τραγούδια πέρασαν στον τελικό (Videos)

koutabi karditsa
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Σοκ από τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη (Photos)

paok-ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ ο τελικός των… 100 χρόνων στο Πανθεσσαλικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 00:32
kataskopos sminarxos kina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια

Wasserman-Maxwell
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό ο επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 – Μαζικές αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη «ροζ» μηνυμάτων με την Γκισλέιν Μάξγουελ

eurovision-neo
LIFESTYLE

Εντυπωσιακές εμφανίσεις στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό για τη Eurovision 2026 – Αυτά τα τραγούδια πέρασαν στον τελικό (Videos)

1 / 3