Οπαδοί ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε από την Ελευσίνα η πτήση του ΕΚΑΒ για τους δύο τραυματίες, στην Ελλάδα σήμερα και οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

Ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των τραυματιών και των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό την Τιμισοάρα. Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις 13:00, μεταφέροντας δύο από τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται στη Ρουμανία.

Oι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Παράλληλα, με ειδική πτήση C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν το μεσημέρι στην Ελλάδα και οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για τη Ρουμανία από την αεροπορική βάση Ελευσίνας και θα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, με αεροδιακομιδή με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, θα επιστρέψουν στη χώρα και οι δύο από τους τρεις επιζώντες του δυστυχήματος, καθώς, όπως ενημέρωσε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο τρίτος υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση και η μετακίνησή του προς το παρόν κρίνεται αδύνατη. Η απόφαση για την νέα επέμβαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Αναπάντητα ερωτήματα

Την ίδια στιγμή, οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος, καθώς το σενάριο της παρεμβολής του συστήματος lane assist μοιάζει να απομακρύνεται. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνης Ξυλουργίδης, δήλωσε ότι το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα και ότι οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ένας από τους τραυματίες δήλωσε στο Mega ότι «δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

Δρόμος καρμανιόλα

Σημειώνεται ότι ο πραγματογνώμονας, Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να «μπλόκαρε» το τιμόνι του μοιραίου βαν λέγοντας ότι «από τη μακρόχρονη εμπειρία μου πάνω στη διερεύνηση τροχαίων και μηχανολογικών βλαβών, το αποκλείω 1.000%». «Το βαν έχει ορατότητα και βλέπει το κόκκινο φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και στιγμιαία κάνει ελιγμό προς τα αριστερά υπό γωνία 20-25 μοιρών, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο, χωρίς να έχει συντελεστεί κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα» υπογράμμισε.

Αναλύοντας το δυστύχημα, ο Π. Μαδιάς σημείωσε ότι «το μοιραίο όχημα δεν κάνει ούτε έναν αποφευκτικό ελιγμό, ούτε μικρής ή μεγάλης έκτασης τροχοπέδηση. Ακόμη και να βγάλουμε από την εξίσωση, να εξαφανίσουμε εντελώς το φορτηγό, το βανάκι θα κινούνταν εκτός δρόμου στα παρακείμενα χωράφια», συμπληρώνοντας ότι «οι πληροφορίες μου από τη Ρουμανία είναι ότι στον δρόμο αυτόν έχουμε 60-70 νεκρούς τον χρόνο, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς μπάρες ασφαλείας εθνικών οδών. Είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα».

