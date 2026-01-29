search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:14
29.01.2026 07:20

Χολαργός: Πτώση δέντρου στη Μεσογείων λόγω των ισχυρών ανέμων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

29.01.2026 07:20
Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητo προκλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/1) στον Χολαργό, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος οδηγός ή περαστικός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή, έκοψαν με πριόνια τον μεγάλο κορμό του δέντρου που είχε πέσει στην οροφή του αυτοκινήτου και απομάκρυναν τα πεσμένα κλαδιά από το οδόστρωμα.

Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Βιολάντα: Τρία ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τη φονική έκρηξη – Τι λέει ο πυροτεχνουργός Γιώργος Τσαπάρας

Κακοκαιρία «Kristin»: Διήμερο με καταιγίδες, αφρικανική σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Νέο κύμα βροχών το Σαββατοκύριακο

Στο ΚΑΤ με κατάγματα 17χρονος μετά από ληστεία – Του πήραν το κινητό και τον ξυλοφόρτωσαν

