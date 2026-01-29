Χολαργός: Πτώση δέντρου στη Μεσογείων λόγω των ισχυρών ανέμων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητo προκλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/1) στον Χολαργό, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος οδηγός ή περαστικός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή, έκοψαν με πριόνια τον μεγάλο κορμό του δέντρου που είχε πέσει στην οροφή του αυτοκινήτου και απομάκρυναν τα πεσμένα κλαδιά από το οδόστρωμα.

Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

