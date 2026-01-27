Ηλεία: Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός (Photos)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτη όταν κατά τη διέλευση τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος-Κατάκολο, ένα μεγάλο πεύκο έπεσε αιφνιδιαστικά πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού

Το δέντρο προκάλεσε υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας.

Το συμβάν έγινε στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ το τρένο κινείτο χωρίς επιβάτες από το Κατάκολο προς τον Πύργο, για άγνωστη ακόμα αιτία, έπεσαν επάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού τα μεγάλα κλαδιά του δέντρου.

Αμέσως μετά ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε το τρένο και ειδοποίησε τις αρχές.

Στη συνέχεια, ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να απελευθερώσουν και πάλι την σιδηροδρομική γραμμή.

Διαβάστε επίσης

Απεργία στον κλάδο τροφίμων μετά την τραγωδία στη Βιολάντα – Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων – «Εφαρμόζουμε σταθερά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» λέει η εταιρία

Κορυδαλλός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»