27.01.2026 07:51

Κορυδαλλός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

27.01.2026 07:51
XAMOGELOPAIDIOU

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το μεσημέρι της Δευτέρας 26/1, μετά την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού στον Κορυδαλλό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 26/01/26, στις 12:00 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού, Αττικής η Ελένη Α. 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Α. έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε λεοπάρ μπλούζα, μαύρο σορτσάκι, χακί στρατιωτικό μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

