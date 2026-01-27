Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα σενάρια της φονικής έκρηξης, οι πρώτες ενδείξεις και το χρονικό που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες

Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα άφησε πίσω της η φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προκαλώντας τον θάνατο πέντε εργαζομένων και μετατρέποντας έναν χώρο παραγωγής σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το επικρατέστερο σενάριο αφορά διαρροή εύφλεκτου αερίου, πιθανότατα προπανίου, σε κλειστό χώρο του εργοστασίου. Το προπάνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων, κυρίως για τη λειτουργία φούρνων, και σε περίπτωση διαρροής μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτική ατμόσφαιρα χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό. Αν στη συνέχεια υπάρξει σπινθήρας ή θερμό σημείο, η ανάφλεξη είναι σχεδόν ακαριαία και εξαιρετικά ισχυρή, γεγονός που φαίνεται να συνάδει με την ένταση της έκρηξης που σημειώθηκε.

Οι ερευνητές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την περιοχή των φούρνων και των γραμμών παραγωγής, όπου συγκεντρώνονται υψηλές θερμοκρασίες και λειτουργούν μηχανήματα συνεχούς ροής. Το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, είτε σε εξοπλισμό είτε σε ηλεκτρικό σύστημα, δεν έχει αποκλειστεί, καθώς ένας σπινθήρας θα μπορούσε να αποτελέσει τον μηχανισμό πυροδότησης σε περιβάλλον με διαρρέον αέριο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης, εξετάζεται και το πιο σύνθετο σενάριο εκρηκτικής σκόνης, όπως για παράδειγμα σκόνη αλευριού. Σε βιομηχανίες τροφίμων, υπό εξαιρετικά ειδικές συνθήκες, η αιώρηση τέτοιων σωματιδίων σε κλειστό χώρο μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη αν συνδυαστεί με πηγή ανάφλεξης. Πρόκειται ωστόσο για ένα σενάριο που αξιολογείται επικουρικά και όχι ως βασική εκτίμηση σε αυτή τη φάση.

Από την έρευνα μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις δόλου ή εμπρησμού, χωρίς ωστόσο οι Αρχές να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο πριν ολοκληρωθεί η τεχνική ανάλυση του χώρου και των συντριμμιών. Η κατάσταση του εργοστασίου μετά την έκρηξη, με τμήματα να έχουν καταρρεύσει πλήρως, δυσκολεύει σημαντικά το έργο των ειδικών κλιμακίων, που συλλέγουν δείγματα και εξετάζουν μηχανήματα, σωληνώσεις και συστήματα ασφαλείας.

Η ίδια η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν απαντήσεις, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών πραγματοποιείται με τη μέθοδο DNA λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε.

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκινά λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν στο εργοστάσιο βρίσκονταν περίπου 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Στις 03:55 με 04:00 ακούγεται μια εκκωφαντική έκρηξη, τόσο ισχυρή που γίνεται αντιληπτή σε απόσταση έως και 15 χιλιομέτρων. Κάμερες ασφαλείας σε γειτονικές περιοχές καταγράφουν τον ήχο και τη δόνηση, ενώ αμέσως μετά ξεσπά μεγάλη φωτιά που εξαπλώνεται ταχύτατα στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Οκτώ εργαζόμενοι καταφέρνουν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, κάποιοι με ελαφρά τραύματα ή αναπνευστικά προβλήματα, ενώ στο σημείο φτάνουν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δεκάδες πυροσβέστες, οχήματα και ειδικά κλιμάκια διάσωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίζεται ελαφρά και ένας πυροσβέστης.

Καθώς οι ώρες περνούν και η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο, οι διασώστες εντοπίζουν στα συντρίμμια τις σορούς πέντε εργαζόμενων γυναικών, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό. Το εργοστάσιο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, με τμήματά του να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιμένουν ότι μόνο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εξετάσεων θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα δραματικά λεπτά που μετέτρεψαν μια συνηθισμένη νυχτερινή βάρδια σε μια από τις πιο βαριές εργατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

