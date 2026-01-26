Βίντεο ντοκουμέντο με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Νεκρές 5 εργαζόμενες

Η στιγμή της έκρηξης, που σκότωσε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Γιολάντα» στα Τρίκαλα καταγράφεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στο 0.16 καταγράφεται η έκρηξη και ακολουθεί μία τεράστια φωτιά. Η σορός της 5ης εργαζόμενης εντοπίστηκε αργά το μεσημέρι.

Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Το χρονικό

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04.00 στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονται οι φούρνοι. Στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν 13 από τα 30 άτομα που στελεχώνουν κανονικά τη βραδινή βάρδια, καθώς το βράδυ της Κυριακή είχε πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον υπόγειο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο. Από την έκρηξη ισοπεδώθηκαν οι τοίχοι και η σκεπή, ενώ υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό.

Συμφωνα με μαρτυρίες από το ωστικό κύμα οι εργαζόμενοι « είδαν το ταβάνι να καταρρέει πάνω στα κεφάλια τους».

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ακόμα ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση 8χλμ. από το εργοστάσιο.

Τα σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική – Παρουσία εισαγγελέα οι έρευνες

Eν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς.

Το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο χώρο παραγωγής και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Τι βλέπουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν για τη διερεύνηση της τραγωδίας «βλέπουν» διαρροή υγραερίου πίσω από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένα από τα στελέχη του αρμόδιου κλιμακίου αναφέρει στο ThessPost.gr ότι η ικανή συγκέντρωση υγραερίου από διαρροή στο υπόγειο του εργοστασίου, θεωρείται ως το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από το πρωί στον χώρο.

Αυτό το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο του κλιμακίου, είναι το ποιο ήταν το σημείο του πυρήνα. Τι προκάλεσε την έκρηξη και ποιο ήταν το μέσο έναυσης.

Η ίδια πηγή εξηγεί στο ThessPost.gr ότι ένας πολύ μικρός σπινθήρας που ξεκινά από κάποιον αυτοματισμό, ακόμη και από ένα απλό άνοιγμα στα φώτα μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη. Η έρευνα, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, ξεκινά από το μηδέν: Από την αιτία της έκρηξης και εν συνεχεία της φωτιάς, έως και τα μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης κτλπ, με το πρώτο ασφαλές πόρισμα – αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – να κοινοποιείται σε δέκα ημέρες από τώρα.

Η αρμόδια πηγή υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι η διαρροή υγραερίου προκαλείται συνήθως από αστοχία ή στρέβλωση στο σύστημα παροχής, από ένα χτύπημα στον σωλήνα, από βλάβη στον μηχανισμό ή ακόμη και από τις καιρικές συνθήκες.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

Το ThessPost.gr παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμώνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

