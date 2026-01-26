Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Τη σορό της πέμπτης εργάτριας που μέχρι πρότινος αγνοείτο, εντόπισαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, 26/1, οι ομάδες διάσωσης που έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Σημειώνεται ότι τα θύματα από την έκρηξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας ανέρχονται πλέον σε πέντε.

Άλλα έξι άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Τρικάλων, απ’ όπου πήραν αργότερα εξιτήριο, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη.

Αρχικά, ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πέσει μέρος της σκεπής και να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου.

Οι 5 εργαζόμενες βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους και την σκεπή, ενώ υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, που μάρτυρες δηλώνουν πως «είδαν το ταβάνι να καταρρέει πάνω στα κεφάλια τους».

Την ίδια ώρα, από τύχη φαίνεται πως δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα, αφού στο εργοστάσιο την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν περίπου 13 από τα 30 άτομα που στελεχώνουν κανονικά τη βραδινή βάρδια.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την Κυριακή, 25/1, έλαβε χώρα η κοπή της πίτας στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας να επιτρέψει στο μισό περίπου προσωπικό να μην πάει για δουλειά.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε στους φούρνους που βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον χώρο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, σε απόσταση 8χλμ. από το εργοστάσιο.

