Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

Οι εικόνες καταστροφής του εργοστασίου μπισκότων Βιολάντα, τα θύματα και το σοκ στο οποίο βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Τρικάλων αντικατοπτρίζουν την τραγική πλευρά ενός από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

Πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται μια ιστορία που ξεκίνησε με ταπεινά βήματα και μετεξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά βιομηχανικά success stories. Η Βιολάντα Α.Ε., σήμερα γνωστή για τα μπισκότα της που έχουν γίνει ταυτόσημα με την ποιότητα και την ελληνική παράδοση, γεννήθηκε πριν από περίπου είκοσι τρία χρόνια από μια ιδέα που ξεπήδησε μέσα από ένα μικρό φούρνο στα Τρίκαλα και θα έγραφε μια από τις πιο γλυκές επιχειρηματικές ιστορίες της Ελλάδας.

Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ένας φούρνος έψηνε καθημερινά ψωμί και κουλουράκια για τους γείτονες, ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές που είχαν περάσει από γενιά σε γενιά. Από αυτήν την απλή καθημερινότητα ξεκίνησε μια ιδέα που μετουσιώθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες μπισκοτοβιομηχανίες της χώρας.

Η μετάβαση από τον μικρό φούρνο στη σύγχρονη βιομηχανία δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε εύκολη. Το 2003, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αποφάσισε να μετατρέψει την οικογενειακή παράδοση στη ζαχαροπλαστική σε μια οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με όραμα και στρατηγική, να παράγει ποιοτικά μπισκότα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής που θα ξεχώριζαν για τη γεύση τους και την ποιότητα των πρώτων υλών. Αυτή η απόφαση ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της σημερινής Βιολάντα Α.Ε., μιας εταιρείας που πλέον αποτελεί υπόδειγμα ελληνικής εξωστρέφειας και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Μιλώντας παλαιότερα σε συνέντευξή του, ο ίδιος ο κ. Τζιωρτζιώτης έχει περιγράψει πώς από την αρχή στόχευσε όχι απλώς στην παραγωγή μπισκότων, αλλά σε προϊόντα που ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και γεύσης. «Τα προϊόντα μας έχουν αποδείξει πως μπορούν να σταθούν και να κυριαρχήσουν στις κατηγορίες τους σε πολλές χώρες του κόσμου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η επιλογή των αγορών εξωτερικού γίνεται με βάση διεξοδική έρευνα για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς και για τη δομή των δικτύων διανομής στις εκάστοτε αγορές.

Ο Κ. Τζιωρτζιώτης

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, η Βιολάντα επέλεξε να επενδύσει στην ποιότητα των πρώτων υλών και στην ποικιλία των προϊόντων. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι μια γκάμα με πάνω από 130 διαφορετικά είδη μπισκότων, κουλουριών και προϊόντων με βάση τη δημητριακή ύλη, που καλύπτουν παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες διατροφικές ανάγκες ακόμη και επιλογές χωρίς ζάχαρη ή πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Όμως, η ιστορία της Βιολάντα δεν είναι μόνο ιστορία προϊόντος. Είναι ιστορία επενδύσεων, επεκτάσεων και οικονομικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία καταγράφει σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα επίσημα οικονομικά μεγέθη. Το 2024, ο κύκλος εργασιών της Βιολάντα ανήλθε στα 37,794 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16% σε σχέση με το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 3,994 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα 3,32 εκατ. ευρώ, με άνοδο άνω του 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο ομίλου, η αξία των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 44,947 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν όχι μόνο μια εταιρεία σε ανάπτυξη, αλλά μια εταιρεία που καταφέρνει να συνδυάζει επιχειρηματική επιτυχία με σταθερή επενδυτική στρατηγική. Με τα ίδια κεφάλαια στα 29,17 εκατ. ευρώ και σχετικά χαμηλές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, η χρηματοοικονομική δομή της Βιολάντα δείχνει σταθερή βάση για περαιτέρω επέκταση.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία δεν επαναπαύεται απλώς στα προϊόντα. Με την ίδρυση και λειτουργία τριών παραγωγικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου ενός οικολογικού εργοστασίου στη Λάρισα που λειτουργεί χωρίς καμινάδα με χρήση νέων τεχνολογιών για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Βιολάντα δείχνει ότι η καινοτομία είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Όσο για τις εξαγωγές, αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα έχει εξηγήσει ο ίδιος ο κ/ Τζιωρτζιώτης, μεγάλο μέρος των προϊόντων της εταιρείας διατίθεται αρχικά στην ελληνική αγορά, με σταδιακή διείσδυση σε διεθνείς αγορές όπου έχει ήδη παρουσία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού — όπως διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και αύξηση του κόστους — η εταιρεία κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και τυποποιημένα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ.

Σήμερα, η Βιολάντα δεν είναι απλώς μια γνωστή ελληνική μάρκα μπισκότων. Είναι μια εταιρεία που συνδέει τη γεύση με την επιχειρηματική στρατηγική, την παράδοση με την καινοτομία και την τοπική αφετηρία με τη διεθνή προοπτική.

