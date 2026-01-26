Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη – Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε έκρηξη.

Στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα. Έξι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Λίγη ώρα αργότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τέσσερις από τις πέντε αγνοούμενες εργαζόμενες νεκρές

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα., έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτήριο του εργοστασίου.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης άνοιξαν τα διπλανά πάνελ του κτηρίου, κατέρρευσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτήριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ έχει καταστραφεί εντελώς το πίσω εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Πρόκειται για το παλαιότερο κτήριο της επιχείρησης. Η νέα σύγχρονη μονάδα βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και μέχρι στιγμής δεν απειλείται.

«Eίμαι σοκαριμένος»

«Είμαι σοκαρισμένος από την καταστροφή στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μόλις εχθές ήμουν εκεί για την κοπή της πίτας της εταιρείας μας» αναφέρει ένας εργαζόμενος της βιομηχανίας στα social media. «Όταν ξεκίνησα να συνεργάζομαι το ‘14 υπήρχαν 59 εργαζόμενοι, σήμερα είμαστε σχεδόν 400. Μίλησα μια ώρα μετά την έκρηξη, που είδα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ήταν επίσης σοκαρισμένος.

Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν αν είναι καλά όλοι οι άνθρωποι που εργάζονταν εκείνη την ώρα. Ακούω πως αγνοούνται πέντε γυναίκες της παραγωγής, κι εύχομαι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες, αυτό δεν διορθώνεται.

Λίγο μετά μου στείλαν μηνύματα δύο δημοσιογράφοι, τους είπα πως δεν μπορώ να βοηθήσω. Λίγο αργότερα με πήραν, πρωί-πρωί, δύο συνεργάτες μου από τον Σκλαβενίτη για συμπαράσταση, και για να μου υπενθυμίσουν πως η Σκλαβενίτης θα είναι κοντά μας σε ο,τι, μα ο,τι, χρειαστεί.

Όσο για τις συναδέλφισσες που αγνοούνται οι ελπίδες μας είναι στο θεό!»

Η ανακοίνωση της εταιρίας

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

