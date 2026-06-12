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12.06.2026 15:33

Επιμένει ο Κώστας Μπακογιάννης να διαφωνεί με το δάνειο του Δήμου Αθηναίων για τα σχολεία

12.06.2026 15:33
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Στο ζήτημα του δανείου ύψους 75 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων επανέρχεται ο Κώστας Μπακογιάννης, λίγες ημέρες μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων και παρά τις απαντήσεις που έχει δώσει η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα.

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» δημοσιοποίησε πολυσέλιδο κείμενο με τίτλο «22+1 αλήθειες για το δάνειο μαμούθ Δούκα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη οικονομική απόφαση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η οποία θα δεσμεύσει οικονομικά τον Δήμο έως το 2046. Η πλευρά Μπακογιάννη κάνει λόγο για υπερδιπλασιασμό του δημοτικού χρέους, αμφισβητεί την αναγκαιότητα του δανεισμού και υποστηρίζει ότι δεν παρουσιάστηκε επαρκώς το επενδυτικό σχέδιο, τα σχολεία που θα ενταχθούν και οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έχει απαντήσει ότι το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφορά αποκλειστικά έργα στα σχολεία, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και χαμηλό κόστος δανεισμού. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι οι ανάγκες των σχολικών υποδομών της Αθήνας είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους και ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιτρέψει την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση δεκάδων σχολικών μονάδων, με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση λειτουργικών δαπανών στο μέλλον.

Παρά τις εξηγήσεις της δημοτικής αρχής, ο πρώην δήμαρχος επιλέγει να διατηρήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα το θέμα, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που -κατά την εκτίμησή του- συνεπάγεται ο νέος δανεισμός για τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων.

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