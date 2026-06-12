Κορυδαλλός: Χειροπέδες σε 52χρονο που έκρυβε οπλοστάσιο στο σπίτι του

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Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 52χρονο ημεδαπό, που είχε κρυμμένο στο σπίτι του στον Κορυδαλλό ολόκληρο οπλοστάσιο.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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