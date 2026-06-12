ΕΚΕΑ: Στις… επάλξεις της εθελοντικής αιμοδοσίας και οι νεοσύλλεκτοι

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των νεοσύλλεκτων στο κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για εθελοντική αιμοδοσία.

Με την έναρξη του καλοκαιριού και την κατάταξη της νέας σειράς στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ βρέθηκε δίπλα στους νέους στρατευμένους, πραγματοποιώντας ενημερωτικές δράσεις και αιμοδοσίες σε μεγάλα κέντρα κατάταξης της Αττικής, όπως το ΚΕΕΔ , Νέα Πέραμος – Αττικής (Μεγάλο Πεύκο), το Κ.Ε.Τ.Θ ΑΥΛΩΝΑ.

Οι νεοσύλλεκτοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, να ενημερωθούν για τις ανάγκες του συστήματος υγείας και των ασθενών σε αίμα και να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η τακτική προσφορά αίματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

«Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων μάς γεμίζουν αισιοδοξία» αναφέρει το ΕΚΕΑ σε ανάρτησή του.

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