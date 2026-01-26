search
ΕΛΛΑΔΑ

26.01.2026 14:12

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Θρήνος για τις τέσσερις νεκρές εργάτριες, αγωνία για την πέμπτη αγνοούμενη – Ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης (Photos/Video)

26.01.2026 14:12
violanta_new_456

Θρήνος, αγωνία και αναπάντητα ερωτήματα για την σφοδρότατη έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης, η οποία κυριολεκτικά έκοψε στα δύο τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι τέσσερις νεκρές εργάτριες, οι οποίες ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από τα συντρίμια του κτιρίου, καθώς και μια πέμπτη εργαζόμενη, η οποία ως αυτή την ώρα παραμένει αγνοούμενη. Άλλα έξι άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Τρικάλων, απ’ όπου πήραν αργότερα εξιτήριο, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι σοροί των τεσσάρων γυναικών μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και καλούνται οι συγγενείς για ταυτοποίηση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη.

Αρχικά, ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πέσει μέρος της σκεπής και να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους και την σκεπή, αλλα υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, που μάρτυρες δηλώνουν πως «είδαν το ταβάνι να καταρρέει πάνω στα κεφάλια τους».

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες μετά την κοπή της βασιλόπιτας, περίπου 13 άτομα από τα 30 που ήταν κανονικά η βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο, έπιασαν δουλειά. Η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, άφησε περίπου το μισό προσωπικό που κανονικά στελεχώνει τις βάρδιες να μην πάει για δουλειά λόγω της κοπής της πίτας όταν συνέβη η φονική έκρηξη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι αν η βάρδια ήταν κανονική, τα θύματα θα ήταν πολλά περισσότερα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και την φωτιά που ξέσπασε στους φούρνους που βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, ωστόσο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, σε απόσταση 8χλμ από το σημείο του εργοστασίου.

