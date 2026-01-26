Σέρρες: «Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιη εισαγωγή σε ψυχιατρείο» λέει ο σύζυγος της δασκάλας 

Την αποκάλυψη πως πάσχει από ψυχικό νόσημα εδώ και πολλά χρόνια, έκανε για την καθηγήτρια στις Σέρρες ο σύζυγός της.

Μιλώντας στο Star, ο άνδρας αποκάλυψε πως η γυναίκα εδώ και 17 χρόνια έπαιρνε αγωγή, αλλά την σταμάτησε από μόνη της και από τότε αρνείται να την συνεχίσει και να πάει στον γιατρό. Είπε μάλιστα πως και ο ίδιος καθημερινά δέχεται λεκτική βία και κάλεσε να βγει εισαγγελέας και να διατάξει την βίαιη προσαγωγή της σε ψυχιατρείο»

«Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, έχει ανάγκη από βοήθεια, αλλά 4 χρόνια αρνείται να δεχτεί. Έπαιρνε αγωγή για 17 χρόνια, αλλά σταμάτησε και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Εχουν γίνει διάφορα στο σπίτι που τα ζω εγώ. Αρνείται να την βοηθήσουμε και να πάει στον γιατρό» είπε αρχικά.

«Είναι επικίνδυνη. Δέχομαι καθημερινά λεκτικό bullying. Από την τηλεόραση έμαθα για το περιστατικό. Να διατάξει ο εισαγγελέας βίαιο εγκλεισμό στο ψυχιατρείο» πρόσθεσε.

Η 60χρονη έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από σήμερα, με απόφαση του υπ. Παιδείας, ωστόσο ένα σημείο που χρίζει εξηγήσεων είναι το γεγονός πως αυτή η γυναίκα, αν ευσταθούν τα όσα είπε ο σύζυγός της, είναι απορίας άξιον πως παρέμενε μετά και τις αξιολογήσεις στο πόστο της διευθύντριας στο γυμνάσιο.

«Μην την ρίξουμε στη πυρά, χρειάζεται βοήθεια»

Εν τω μεταξύ, να ρίξει τους τόνους γύρω από την υπόθεση της φίμωσης του παιδιού του από την καθηγήτρια του στις Σέρρες, επιχείρησε ο πατέρας του 13χρονου παιδιού.

«Δόξα τω Θεώ εδώ είναι όλα καλά, ελπίζω και πιστεύω να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου, αλλά και του γιου της καθηγήτριας ότι υπάρχει ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο στο σπίτι τους» είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας του μαθητή.

«Πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της. Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη – Τα 764.000 ευρώ σε λογαριασμό στοιχήματος και οι επενδύσεις Airbnb (video)

Γνωστό σουβλατζίδικο της Δραπετσώνας… βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών – Ο ιδιοκτητης προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου