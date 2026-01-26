search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 13:27

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον λογιστή – Τα 764.00 ευρώ σε στοιχηματική και οι επενδύσεις airbnb (video)

26.01.2026 13:27
opekepe_new

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, αλλά και στενών συγγενικών τους προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Πρόκειται για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον λογιστή Γιώργο Λαμπράκη οι οποίοι πρόσφατα μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Από τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή διαπίστωσε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα φαίνεται να συμπίπτουν με το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό περισσότερα από 700.000 ευρώ (764.000 ευρώ). Είναι ενδεικτικό πως ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφού ήδη είχαν γίνει πρώτη είδηση οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (airbnb) με κεφάλαια, τα οποία εμφανίζονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν.

Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023. Ωστοσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Σχεδόν 600.00 ευρώ σε κοινό λογαριασμό από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Το ενδιαφέρον προκάλεσε και ένας τραπεζικός λογαριασμός που εντοπίστηκε με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων.

Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Διαβάστε επίσης:

Νέο εργατικό ατύχημα – Τέσσερις τραυματίες κατά τη σύνδεση νέου αγωγού της ΕΥΑΘ

Έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Καλούνται για ταυτοποίηση οι συγγενείς των 4 θυμάτων – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KNIFE_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Picasso MyPlan Page Banner GR
ADVERTORIAL

Protergia Picasso MyPlan: κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

hpv_vax_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ert_seires_2601_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ρίχνει στη «μάχη» για την τηλεθέαση τρεις νέες προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:52
KNIFE_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Picasso MyPlan Page Banner GR
ADVERTORIAL

Protergia Picasso MyPlan: κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

hpv_vax_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

1 / 3