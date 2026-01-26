search
26.01.2026 12:41

Έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Καλούνται για ταυτοποίηση οι συγγενείς των 4 θυμάτων – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

26.01.2026 12:41
Οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες που αγνοούνταν μέσα στα αποκαΐδια του εργοστασίου της εταιρείας «Βιολάντα» εντοπίστηκαν νεκρές, ενώ ακόμη αναζητείται η 5η αγνοούμενη γυναίκα.

Την ίδια ώρα οι αρχές αρχίζουν και καλούν τους συγγενείς των 4 θυμάτων της έκρηξης προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των σορών. 

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και την φωτιά που ξέσπασε στους φούρνους που βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, ωστόσο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, σε απόσταση 8χλμ από το σημείο του εργοστασίου.

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

«Λες και έπεσε πύραυλος»: Έρευνα για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας ζητά το Εργατικό Κέντρο (video)

