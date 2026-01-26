«Λες και έπεσε πύραυλος»: Έρευνα για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας ζητά το Εργατικό Κέντρο (video)

Την ώρα που τα Τρίκαλα θρηνούν την απώλεια τουλάχιστον 4 εργαζομένων από την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος, ανέφερε ότι από πέρυσι το καλοκαίρι διενεργήθηκαν έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια στις εγκαταστάσεις, αλλά τα συμπεράσματα του πορίσματος δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα γίνουν ενέργειες για να διαπιστωθεί αν υπήρχε θέμα με τα μέτρα ασφαλείας.

«Είμαστε σε επαφή ώστε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα σχετικά με το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας για να διαπιστώσουμε και τις συνθήκες κάτω από τις oποίες έγινε το συμβάν και εάν τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας. Και θα το απαιτήσουμε με κάθε τρόπο. Είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και για κινητοποιήσεις, να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση – ακόμη και να προκηρύξουμε απεργία», ανέφερε στο Thesspost.gr.

«Η έκρηξη έγινε στην πίσω πτέρυγα, στον χώρο μέσα δεν είχαμε μπει ποτέ σαν εργατικό κέντρο – δεν τους γνωρίζουμε. Μια πτέρυγα έχει ισοπεδωθεί, λες και έχει πέσει πύραυλος», πρόσθεσε, ενώ εξήγησε ότι «εκείνο που επιδιώκαμε είναι να έχουμε πρόσβαση να μιλάμε με τους εργαζόμενους, μέσα στο εργοστάσιο δεν έχουμε μπει. Είχαμε ζητήματα παρεμπόδισης από την εταιρεία».

