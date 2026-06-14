Ο Τραμπ έβαλε στο «κλουβί» τον Λευκό Οίκο για να γιορτάσει την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και τα 80ά του γενέθλια

Με έναν τρόπο που αντανακλά το στιλ του γιορτάζει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που συμπίπτουν με τα 80ά γενέθλια του, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φιλοξενώντας τους αγώνες UFC (Ultimate Fighting Championship), στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός προεδρος θα παρακολουθήσει αγώνες MMA, σε μια αυτοσχέδια αρένα με το όνομα «The Claw» από την οποία θα περάσουν 14 κορυφαίοι μαχητές.

Η διοργάνωση, που έχει ονομαστεί UFC Freedom 250 και έχει ως στόχο να τιμήσει την 250ή επέτειο της χώρας -«το αμερικανικό μαχητικό πνεύμα»- θα διεξαχθεί στο γνωστό οκτάγωνο κλουβί του UFC, που έχει τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αρένα στον προεδρικό κήπο, παρουσία χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το κόστος της εκδήλωσης -60 εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων 700.000 δολαρίων για την αποκατάσταση του χλοοτάπητα του South Lawn- καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το UFC.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμη, στρατιωτικές μπάντες, επιδείξεις αεροσκαφών και αλεξιπτωτιστών, ιστορικά αφιερώματα για την αμερικανική ανεξαρτησία και φινάλε με πυροτεχνήματα.

Επικρίσεις για το ύφος της εκδήλωσης

Η διοργάνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επικριτές του προέδρου, οι οποίοι χαρακτηρίζουν υπερβολική τη μετατροπή του Λευκού Οίκου σε χώρο αθλητικού θεάματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων.

Παρά τις αντιδράσεις, στελέχη του UFC υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση έχει αποκλειστικά εορταστικό και αθλητικό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προβολής των αθλητών και εορτασμού της αμερικανικής ιστορίας.

Η κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων

Η εκδήλωση στο Λευκό Οίκο αποτελεί μια σκόπιμη κίνηση προς μια κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του UFC είναι άνδρες κάτω των 30 ετών – μια ομάδα που στήριξε ένθερμα τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, αν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του μεταξύ τους έχει μειωθεί.

Η Κέιτι Ζαχαρία, πρώην εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και συντηρητική σχολιάστρια, δήλωσε στο BBC ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να προσελκύσει τους νέους άνδρες και να στείλει ένα μήνυμα «θετικής αρρενωπότητας» ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως «μαλακότητα που εισήγαγε η ακραία αριστερά».

Απέρριψε επίσης τις κριτικές που δέχτηκε η εκδήλωση, λέγοντας ότι οι αρχές του UFC «είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Συνταγματική μας Δημοκρατία». «Πρόκειται για το να μην εγκαταλείπεις τον αγώνα μέχρι το πικρό τέλος», είπε. «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερη περίληψη του αμερικανικού ήθους από έναν καλό αγώνα του UFC».

Η αγωγή της τελευταίας στιγμής

Δύο επικριτές της εκδήλωσης –ένας βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ που ζει στη Βιρτζίνια και ένας τοπικός ακτιβιστής– προσπάθησαν να την εμποδίσουν με μια αγωγή της τελευταίας στιγμής, αλλά ο δικαστής αποφάνθηκε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε από το δικηγορικό γραφείο κατά της διαφθοράς «Public Integrity Project», αναφερόταν ότι η εκδήλωση ήταν «βαθιά διεφθαρμένη», αναφέροντας τα οικονομικά συμφέροντα του Τραμπ στην TKO, τη μητρική εταιρεία του UFC, καθώς και τους στενούς δεσμούς του με τον Γουάιτ.

«Πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς», δήλωσε ο Μπρένταν Μπάλου, ιδρυτής του Public Integrity Project, στο BBC, αναφερόμενος στην πώληση πακέτων χορηγιών, δικαιωμάτων μετάδοσης και διαφημίσεων στον Λευκό Οίκο και στο Μνημείο του Λίνκολν. «Το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε ως χώρα είναι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιο ιερά εθνικά μας μνημεία για να πλουτίσουμε τον πρόεδρο και τους συμμάχους του. Πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι προφανής».

Οι οικονομικοί δεσμοί του Τραμπ με το UFC είναι γνωστοί. Δημόσια έγγραφα αποκάλυψαν πως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο αμερικανός πρόεδρος αγόρασε μετοχές της TKO αξίας μεταξύ 15.000 και 50.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παράνομης πράξης, επισημαίνοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του και ότι «δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Διαβάστε επίσης:

G7: 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε αντι-καπιταλιστική πορεία διαμαρτυρίας στη Γενεύη

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Σήμερα αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό

Μέση Ανατολή: Συμφωνία με το Ιράν, σήμερα, λογαριάζει ο Τραμπ, χωρίς την Τεχεράνη



