Στις 27 Αυγούστου τα εγκαίνια για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Takeaways by to pontiki AI Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου, προσθέτοντας πέντε νέους σταθμούς στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης.

Το νέο έργο ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο κατασκευών, δημιουργώντας ένα δίκτυο δεκαοκτώ σταθμών που εκτείνεται σε δύο διαφορετικές γραμμές διαδρομής.

Οι επιβάτες θα διανύουν την απόσταση από τον τερματικό σταθμό Μίκρας έως το κέντρο της πόλης σε δεκαπέντε συνολικά λεπτά.

Ο ΟΑΣΘ σχεδίασε ένα ενισχυμένο συγκοινωνιακό πλάνο, καθιστώντας τον σταθμό Μίκρα κεντρικό κόμβο μετεπιβίβασης για τα λεωφορεία της ανατολικής περιοχής.

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Στις 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης με 5 σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, και Μίκρα).

Με τη λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε από το 006 και συνεχίστηκε το 2013 με την επέκταση Καλαμαριάς και δημιουργείται το πρώτο μικρό δίκτυο στην πόλη. Πλέον το Μετρό θα διαθέτει 18 σταθμούς και 2 γραμμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική γραμμή και η γραμμή Καλαμαριάς θα μοιράζονται τους 11 πρώτους σταθμούς, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και μέχρι την 25ης Μαρτίου. Από εκεί η βασική γραμμή θα συνεχίζει με 2 ακόμα σταθμούς: Βούλγαρη και Νέα Ελβετία ενώ η γραμμή Καλαμαριάς με τους πέντε νέους σταθμούς και τέρμα την Μίκρα.

Οπως αναφέρει το ypodomes.com mε τη νέα γραμμή οι επιβάτες πλέον θα πρέπει να διαλέγουν την διαδρομή που τους αναλογεί καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25ης Μαρτίου να περιμένουν το επόμενο συρμό με κατεύθυνση προς Νέα Ελβετία.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αποτελεί τη συνέχεια της βασικής γραμμής και προσθέτει 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής.

Η απόσταση από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Με την προσθήκη της επέκτασης προς Καλαμαριά πιστεύεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά και η επιβατική κίνηση καθώς πλέον θα καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.

Σχετικά με τις συνδέσεις Λεωφορείων και την αναδιοργάνωση γραμμών ο ΟΑΣΘ έχει σχεδιάσει ένα ενισχυμένο συγκοινωνιακό πλάνο για τη σύνδεση των λεωφορείων με τους νέους σταθμούς του Μετρό.Κεντρικός κόμβος (Μίκρα). Ο τερματικός σταθμός «Μίκρα» θα λειτουργεί ως βασικός σταθμός μετεπιβίβασης, συνδέοντας τις λεωφορειακές γραμμές από την ανατολική Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές (π.χ. αεροδρόμιο, Θέρμη, Μηχανιώνα) απευθείας με το δίκτυο του Μετρό με καινούργια ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

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