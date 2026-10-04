search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 00:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 00:12

Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες με μια ηλικιωμένη νεκρή – Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες (Video)

04.10.2026 00:12
ispania plimmires – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη Μαδριγκέρας, κοντά στο Αλμπαθέτε της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Όπως αναφέρει η DW, η ηλικιωμένη – ηλικίας 102 ετών – εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, όπου τα νερά είχαν ανέβει σε ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα.

Η Μαδριγκέρας βρίσκεται στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης-Λα Μάντσα και αριθμεί περίπου 4.600 κατοίκους.

142 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό σε δυόμισι ώρες

Η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή την Παρασκευή, με τις βροχοπτώσεις να αποκτούν πολύ γρήγορα εξαιρετικά μεγάλη ένταση.

Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, στη Μαδριγκέρας καταγράφηκαν 142 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μόλις δυόμισι ώρες, ποσότητα που προκάλεσε αιφνίδιες πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Σε ορισμένους δρόμους το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν περίπου 90 επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ το κέντρο 112 της Καστίλης-Λα Μάντσα δέχθηκε περισσότερες από 150 κλήσεις για βοήθεια.

Μεγάλες ζημιές στην πόλη

Το πρωί του Σαββάτου, συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αστυνομικοί, πυροσβέστες, μέλη της Πολιτικής Προστασίας και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και φερτά υλικά από τους δρόμους.

Καταστήματα και σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιοχές αυτοκίνητα μετακινήθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Κάτοικοι περιέγραψαν στα ισπανικά μέσα εικόνες που, όπως είπαν, δεν είχαν ξαναδεί στην περιοχή, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα ορισμένων κατοικιών.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα ανακοίνωσε ότι θα ζητηθεί να χαρακτηριστεί η περιοχή ως ζώνη που έχει πληγεί σοβαρά από φυσική καταστροφή, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί κρατικής βοήθειας.

Ο Σάντσεθ παρακολουθεί την κατάσταση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 102χρονης που έχασε τη ζωή της.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το Σάββατο αρκετές ισπανικές περιφέρειες βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο σε τμήματα της Καταλονίας, της Κανταβρίας, της Μαδρίτης, της Καστίλης-Λα Μάντσα και της Μούρθια.

Η νέα κακοκαιρία έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών και μεγάλων πυρκαγιών στην Ισπανία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχές μπορούν να προκαλέσουν νέες αιφνίδιες πλημμύρες, ιδιαίτερα σε χαμηλά σημεία και περιοχές με κορεσμένο έδαφος.

Διαβάστε επίσης:

Ναυάγιο Κερύνειας: Στους 19 οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε τον Αύγουστο

Ουκρανία: Ετοιμάζει νέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά το «Δόγμα Πούτιν» – Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Πτήση flydubai: Ο Νετανιάχου προσκάλεσε στο Ισραήλ τον ήρωα Ινδό πιλότο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
denis zaharopoulos (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης Ντένης Ζαχαρόπουλος

ispania plimmires – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες με μια ηλικιωμένη νεκρή – Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες (Video)

keryneia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο Κερύνειας: Στους 19 οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε τον Αύγουστο

rosia oukrania polemos 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ετοιμάζει νέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά το «Δόγμα Πούτιν» – Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

heimir_hallgrimsson (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου: Ισραηλινοί δημοσιογράφοι προκάλεσαν τον προπονητή της Ιρλανδίας πριν το ματς των δύο χωρών για το Nations League (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 00:39
denis zaharopoulos (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης Ντένης Ζαχαρόπουλος

ispania plimmires – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες με μια ηλικιωμένη νεκρή – Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες (Video)

keryneia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο Κερύνειας: Στους 19 οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε τον Αύγουστο

1 / 3