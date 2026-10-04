Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες με μια ηλικιωμένη νεκρή – Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες (Video)

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Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη Μαδριγκέρας, κοντά στο Αλμπαθέτε της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Όπως αναφέρει η DW, η ηλικιωμένη – ηλικίας 102 ετών – εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, όπου τα νερά είχαν ανέβει σε ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα.

🌊🇪🇸 FLOODING ALERT: Severe #flooding reported around the Bellvitge–Gornal station area, near the bridge connecting the two neighborhoods of L’Hospitalet, #Spain .



⚠️ Extreme caution advised. Avoid the area and stay indoors if possible. pic.twitter.com/9Sr8iwgOjV — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 3, 2026

Η Μαδριγκέρας βρίσκεται στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης-Λα Μάντσα και αριθμεί περίπου 4.600 κατοίκους.

142 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό σε δυόμισι ώρες

Η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή την Παρασκευή, με τις βροχοπτώσεις να αποκτούν πολύ γρήγορα εξαιρετικά μεγάλη ένταση.

Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, στη Μαδριγκέρας καταγράφηκαν 142 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε μόλις δυόμισι ώρες, ποσότητα που προκάλεσε αιφνίδιες πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Climate breakdown is happening right now before our eyes. Extreme flash flooding has devastated Madrigueras (Albacete) in Spain, after violent storms. Muddy rapids swept through streets, carrying away cars.pic.twitter.com/ZaQiSVmyW4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 2, 2026

Σε ορισμένους δρόμους το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν περίπου 90 επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ το κέντρο 112 της Καστίλης-Λα Μάντσα δέχθηκε περισσότερες από 150 κλήσεις για βοήθεια.

Μεγάλες ζημιές στην πόλη

Το πρωί του Σαββάτου, συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αστυνομικοί, πυροσβέστες, μέλη της Πολιτικής Προστασίας και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και φερτά υλικά από τους δρόμους.

Καταστήματα και σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιοχές αυτοκίνητα μετακινήθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Κάτοικοι περιέγραψαν στα ισπανικά μέσα εικόνες που, όπως είπαν, δεν είχαν ξαναδεί στην περιοχή, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα ορισμένων κατοικιών.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα ανακοίνωσε ότι θα ζητηθεί να χαρακτηριστεί η περιοχή ως ζώνη που έχει πληγεί σοβαρά από φυσική καταστροφή, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί κρατικής βοήθειας.

Ο Σάντσεθ παρακολουθεί την κατάσταση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 102χρονης που έχασε τη ζωή της.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το Σάββατο αρκετές ισπανικές περιφέρειες βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο σε τμήματα της Καταλονίας, της Κανταβρίας, της Μαδρίτης, της Καστίλης-Λα Μάντσα και της Μούρθια.

Η νέα κακοκαιρία έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών και μεγάλων πυρκαγιών στην Ισπανία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχές μπορούν να προκαλέσουν νέες αιφνίδιες πλημμύρες, ιδιαίτερα σε χαμηλά σημεία και περιοχές με κορεσμένο έδαφος.

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