Ουκρανία: Ετοιμάζει νέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά το «Δόγμα Πούτιν» – Βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

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Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ως απάντηση στη νέα πολιτική αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εκδώσει ένα «νέο δόγμα» για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ενός πολύ ευρύτερου φάσματος μη στρατιωτικών στόχων ενόψει του φετινού χειμώνα.

«Είδαμε τα έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές… σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού… σε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον πληθυσμό να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κύριος παράγοντας αυτής της αλλαγής πολιτικής, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ήταν η επιθυμία του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός σε μια περίοδο που ο στρατός του έχανε έδαφος σε μια κρίσιμη περιοχή της πρώτης γραμμής και υφίστατο υψηλότερο αριθμό απωλειών.

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» και το Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εν εξελίξει ουκρανική αντεπίθεση, με την κωδική ονομασία «Βιβάλντι», είχε ανακτήσει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δηλώσει ότι πρέπει να ελέγχει στο σύνολό της ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να αναζωογονήσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί τέσσερα χρόνια, της πιο αιματηρής στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός ηγέτης προέτρεψε την Ουκρανία να αποφύγει να επιτεθεί σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι αυτό προκαλούσε ραγδαία άνοδο στις παγκόσμιες τιμές του ντίζελ.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, μιλώντας ενώ οι σειρήνες αεροπορικών επιδρομών ηχούσαν έξω από τις επιχρυσωμένες αίθουσες των προεδρικών γραφείων, δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες ή για συζήτηση σχετικά με κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές.

Πόσο σημαντική είναι η ειρήνη;

Αφού η κυβέρνηση Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο και συζήτησε επιχειρηματικές συμφωνίες με Ρώσους απεσταλμένους, ο Ζελένσκι προέτρεψε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία πριν εξασφαλιστεί η επιστροφή στην ειρήνη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο πλαίσιο της συνόδου της G20, αλλά προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην πιστεύουν σε «ψευδαισθήσεις» ότι η Ρωσία θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες αν αποκτούσε τον έλεγχο του Ντονμπάς.

«Δεν είναι δίκαιο να περιοριστούμε απλώς στην ομαλοποίηση των σχέσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι, ντυμένος με το χαρακτηριστικό μαύρο μπλουζάκι και το σακάκι στρατιωτικού στυλ. Οποιαδήποτε επανέναρξη των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων με τη Δύση θα πρέπει να γίνει σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, είπε: «Επειδή η ειρήνη είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε μορφή οικονομίας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόσφατη έξαρση των εισβολών ρωσικών drones και των υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη αποτελεί μια προσπάθεια εκφοβισμού των ευρωπαϊκών πληθυσμών και διάσπασης της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να το κατανοούν αυτό, είπε, και να σκληραίνουν τη στάση τους.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι τέτοιες κατηγορίες είναι αβάσιμες και αποτέλεσμα αντιρωσικής υστερίας.

Μετά από συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία βρήκε χρηματοδότηση για να προχωρήσει σε παραγγελίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά στις αρχές του 2027, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν επεξεργαστεί ένα σχέδιο με Ευρωπαίους εταίρους για να καλύψουν ένα κενό 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του Κιέβου φέτος.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό ανακατανομής των δικών της δημοσιονομικών πόρων της Ουκρανίας, διμερούς βοήθειας και χρήσης «χρηματικών πιστώσεων» από το μερίδιο του επόμενου έτους ενός δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ζαπορίζια: Ουκρανικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν τον εξωτερικό εξοπλισμό τροφοδοσίας στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό

Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος από εφεδρικές πηγές, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού, αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από δύο εξωτερικές συνδέσεις για τη διατήρηση της ψύξης του πυρηνικού καυσίμου.

Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος άρχισε το 2022, και από τότε τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συστηματικά για στρατιωτικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

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