Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Ρωσία έπληξε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.
Νωρίτερα σήμερα, η αρμόδια διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά εμπορικού πλοίου με σημαία Λιβερίας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών.
Διαβάστε επίσης:
Ρούμπιο: Μήνυμα στήριξης στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική»
Τσίπρας από το Γεντί Κουλέ: Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα – Όχι στη μετατροπή τόπων μαρτυρίου σε χώρους για εκδηλώσεις
Μαρινάκης: Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.