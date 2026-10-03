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03.10.2026 18:34

Ρέθυμνο: 24ωρη γραμμή για τις ανάγκες των πληγέντων από τις πλημμύρες στο δήμο Μυλοποτάμου

03.10.2026 18:34
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Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του δήμου Μυλοποτάμου στο 6955 666 001, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών, οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ο δήμος Μυλοποτάμου εφιστά, παράλληλα, την προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητώντας να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 20:33
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