«Καταπίνουν» την Ισπανία οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό μετά το «όχι» της Βουλής στα μέτρα Σάντσεθ – Ξύλο, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα από την αστυνομία (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων πόλεων της Ισπανίας, εντείνοντας τις πιέσεις για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διογκούμενης στεγαστικής κρίσης, μετά την απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν το Σάββατο πλακάτ και πανό με εκκλήσεις για γενική απεργία, μετά την απόρριψη την Παρασκευή από το κοινοβούλιο των μέτρων που είχαν καταρτιστεί ως απάντηση στην έντονη κοινωνική οργή για την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη, αλλά και για τα ευρύτερα προβλήματα στον τομέα της στέγασης.

Èxit de la manifestació a #València per l'habitatge, que ha rodejat el Palau de les Arts on se celebra una fira d'especuladors immobiliaris. Un grup hi ha aconseguit accedir. Moltíssima gent jove mobilitzada. Al final, càrregues policials amb pilotes de goma i gas pebre. Vergonya pic.twitter.com/6PmS8FWeK1 — Ignacio Blanco (@iblanco_gnr) October 3, 2026

Οι αρχές υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε 70.000, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 500.000, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είναι ντροπή», δήλωσε στο Reuters ο 26χρονος Νάντο ντε Ανγκούλο, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση στη Μαδρίτη. «Αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε εμείς, ο λαός, που πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα πολιτικά κόμματα και όχι οι πολιτικοί σε αυτό που θέλει ο λαός. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο, μετά την αποτυχία ψήφισης της νομοθεσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα παρακολουθούσε το μέγεθος των διαδηλώσεων του Σαββάτου προτού λάβει την απόφασή του.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου ήταν ειρηνικές σε 50 ισπανικές πόλεις.

Στη νοτιοανατολική πόλη της Βαλένθια, ωστόσο, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

🇪🇸 | Caos en Valencia: miles de manifestantes chocaron con la policía durante una protesta por la vivienda e intentaron romper el cordón de seguridad.



Los incidentes se produjeron en medio de una movilización contra una cumbre inmobiliaria que se realizaba en la ciudad.… October 3, 2026

Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό συγκρότημα της πόλης, προτού απομακρυνθούν από την αστυνομία.

Ένας από τους διαδηλωτές στη Μαδρίτη, ο 26χρονος βιβλιοθηκάριος Μάρκος Σάινθ, δήλωσε ότι στο παρελθόν νοίκιαζε με φίλους ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων έναντι 900 ευρώ τον μήνα, ενώ σήμερα ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου συχνά κοστίζει 1.000 ευρώ — ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του μέσου μηνιαίου μισθού στην πρωτεύουσα.

Μιλώντας στο AFP, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διαμαρτύρεται για την εκτόξευση των ενοικίων «μέχρι κάποιος να τολμήσει να τα ρυθμίσει όλα, γιατί διαφορετικά θα αναγκαστούμε όλοι να φύγουμε από τη Μαδρίτη. Και αυτό θα ήταν κρίμα, καθώς είμαι από τη Μαδρίτη».

Ο 31χρονος Χαβιέρ, ο οποίος εργάζεται στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, δήλωσε: «Διεκδικούμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα: αξιοπρεπή στέγαση, σταθερότητα και συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή». Όπως πρόσθεσε: «Ξοδεύω τον μισό μισθό μου για ένα μικροσκοπικό δωμάτιο».

«Αυτό που νιώθουμε στους δρόμους είναι μια νέα ενέργεια που έχουμε να δούμε εδώ και πολύ καιρό, μια ενέργεια που δείχνει ότι οκτώ ημέρες κινητοποίησης του λαού μπορούν να πετύχουν περισσότερα από οκτώ χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βαλέρια Ράκου, μία από τις εκπροσώπους της Ένωσης Ενοικιαστών, η οποία διοργάνωσε τη διαδήλωση.

«Τώρα ξεκινά η πραγματική πολιτική — η πολιτική που ανέκαθεν ανήκε στον λαό και η οποία θα επιστρέψει οριστικά στους δρόμους», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή, ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ κατέθεσε δύο διατάγματα, τα οποία περιλάμβαναν μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση, από την απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030 έως τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των ενοικιάσεων δωματίων.

Παρά την οργή των διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και το καταλανικό κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας Junts καταψήφισαν και τα δύο διατάγματα.

Το Λαϊκό Κόμμα δήλωσε ότι η ψήφος του ήταν σύμφωνη με την άποψή του ότι η κατασκευή νέων κατοικιών, και όχι η ρύθμιση της αγοράς, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

«Η στέγαση δεν γίνεται πιο προσιτή μέσω διαταγμάτων· γίνεται πιο προσιτή όταν χτίζουμε περισσότερα σπίτια», δήλωσε ο βουλευτής Χουάν Μπράβο.

Η είδηση της απόρριψης του πακέτου μέτρων προκάλεσε αποδοκιμασίες και φωνές «ντροπή» έξω από το κοινοβούλιο. «Τα κέρδη σας, η δυστυχία μας», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Cops de porra, pilotes de goma i gasos lacrimogens de la policia espanyola contra els manifestants per l'habitatge a València pic.twitter.com/KurlsuqotE — L'Accent (@laccent) October 3, 2026

Η οργή που σιγόβραζε εδώ και καιρό εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους στέγασης ξεχείλισε στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν η 87χρονη Μαριτσάρμεν Αμπασκάλ, η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει την αύξηση του ενοικίου κατά 230% που ζητούσε το επενδυτικό ταμείο το οποίο είχε αγοράσει το διαμέρισμά της.

Διαβάστε επίσης:

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, 5 στους 10 Βρετανούς θέλουν επιστροφή στους κόλπους της ΕΕ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

