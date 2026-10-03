search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 20:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 19:28

Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση κατά του ISIS σε 16 επαρχίες – 51 συλλήψεις (Video)

03.10.2026 19:28
tourkia_astynomia_0704_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε 51 συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 16 επαρχίες της χώρας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Τρομοκρατίας της Γενικής Διοίκησης Στρατοχωροφυλακής και των εισαγγελικών Αρχών. Οι συλλήψεις έγιναν σε Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa και Zonguldak.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι συλληφθέντες είναι μέλη του ISIS και φέρονται να παρείχαν χρηματοδότηση στην οργάνωση, μέσω προσώπων που συνδέονται με αυτήν και οργανώσεων που εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από τους υπόπτους πραγματοποιούσαν προπαγάνδα υπέρ της οργάνωσης μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των δομών δράσης και χρηματοδότησης του ISIS θα συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης:

Ομαδικός βιασμός στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Έκαναν κεταμίνη από το σώμα της ενώ την κακοποιούσαν – Πώς καθηγητές και δικαστές «έριξαν στα μαλακά» τους δράστες

«Καταπίνουν» την Ισπανία οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό μετά το «όχι» της Βουλής στα μέτρα Σάντσεθ – Ξύλο, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα από την αστυνομία (Video)

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, 5 στους 10 Βρετανούς θέλουν επιστροφή στους κόλπους της ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia Texas
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Κουρέας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ΑΤΜ και τα παρέδωσε όλα (Video)

christa_pike_ektelesi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ

Giatroi Mazonaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «δείχνει» τη Γάκα στην απολογία του – «Όταν μπήκα, δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ» (Video)

bala_podosfairou
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε ο επικεφαλής των διαιτητών για διαφθορά

olympiacos water polo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός στον ευρωπαϊκό θρόνο: H ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην Καταλούνια με 18-4 (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 20:33
astynomia Texas
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Κουρέας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ΑΤΜ και τα παρέδωσε όλα (Video)

christa_pike_ektelesi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ

Giatroi Mazonaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «δείχνει» τη Γάκα στην απολογία του – «Όταν μπήκα, δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ» (Video)

1 / 3