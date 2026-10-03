Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση κατά του ISIS σε 16 επαρχίες – 51 συλλήψεις (Video)

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Σε 51 συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 16 επαρχίες της χώρας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Τρομοκρατίας της Γενικής Διοίκησης Στρατοχωροφυλακής και των εισαγγελικών Αρχών. Οι συλλήψεις έγιναν σε Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa και Zonguldak.

16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda… pic.twitter.com/0v5udkJrLP — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 3, 2026

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι συλληφθέντες είναι μέλη του ISIS και φέρονται να παρείχαν χρηματοδότηση στην οργάνωση, μέσω προσώπων που συνδέονται με αυτήν και οργανώσεων που εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από τους υπόπτους πραγματοποιούσαν προπαγάνδα υπέρ της οργάνωσης μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των δομών δράσης και χρηματοδότησης του ISIS θα συνεχιστούν.

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