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03.10.2026 20:07

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ

03.10.2026 20:07
christa_pike_ektelesi

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Ο επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί παραιτήθηκε μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της νότιας Πολιτείας, Μπιλ Λι.

Ο επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί (TDOC) Φρανκ Στράντα “υπέβαλε την παραίτησή του και θα αποχωρήσει από τη θέση του αυτόν τον μήνα” δήλωσε ο κυβερνήτης σε δελτίο Τύπου που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην αποτυχία της εκτέλεσης το βράδυ της Τετάρτης, της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελείτο στην πολιτεία τα τελευταία 200 και πλέον χρόνια.

Είμαι ευγνώμων στον κ. Στράντα που έβαλε πρώτα τα συμφέροντα των κατοίκων του Τενεσί κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, δήλωσε ο Λι.

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ΚΟΣΜΟΣ

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