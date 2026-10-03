Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη η 50χρονη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – «Η πιο σκληρή τιμωρία στην ιστορία της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ»

Takeaways by to pontiki AI Η 50χρονη θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη και χωρίς τις αισθήσεις της, μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση.

Οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν επείγον αίτημα για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία απέτυχε λόγω λανθασμένης τοποθέτησης των ενδοφλέβιων γραμμών και αγνόησης ιατρικών προειδοποιήσεων.

Η αποτυχημένη εκτέλεση προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια της κρατούμενης, καθώς η καυστική ουσία πεντοβαρβιτάλη διέρρευσε στους ιστούς του σώματός της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί ανέστειλε τις εκτελέσεις έως το τέλος του έτους και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στη συγκεκριμένη πολιτεία φέτος.

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Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα η οποία επέζησε αφού της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις της και διασωληνωμένη σε νοσοκομείο του Τενεσί στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι δικηγόροι της, οι οποίοι για πρώτη φορά αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στην κατάσταση της υγείας της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την Τετάρτη.

Το προσωπικό του νοσοκομείου προσπαθεί να σώσει τη ζωή της 50χρονης Πάικ και να απομακρύνει από τον οργανισμό της το φάρμακο πεντοβαρβιτάλη, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της σε επείγον αίτημά τους με το οποίο ζητούν την έκδοση δικαστικής εντολής προκειμένου το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της.

Η καταδικασμένη για φόνο Πάικ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη και αναπνέοντας με μηχανική υποστήριξη, επισήμαναν οι δικηγόροι της, αφού της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Νάσβιλ.

Η αποτυχημένη απόπειρα τοποθέτησης γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων έχει αφήσει και τα δύο της χέρια «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες», προφανές αποτέλεσμα της διαρροής πεντοβαρβιτάλης (μιας εξαιρετικά αλκαλικής και καυστικής ουσίας) στους ιστούς κάτω από το δέρμα της, όπως αναφέρεται στην προσφυγή των δικηγόρων της.

«Οι φλέβες είχαν σπάσει»

Οι δικηγόροι κατηγορούν αξιωματούχους της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Τενεσί ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις γιατρών της Πάικ, σύμφωνα με τους οποίους λόγω προϋπαρχουσών παθήσεων θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν στη θανατοποινίτισσα γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων.

Παράλληλα κατήγγειλαν ότι σε καμία φάση της διαδικασίας κάποιο μέλος της ομάδας αρμόδιας για την εκτέλεση «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε —ολικώς ή μερικώς— στο σώμα της Πάικ».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της γυναίκας, αυτόπτες μάρτυρες στην εκτέλεση άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Στην αίτησή τους οι δικηγόροι παρέχουν την πληρέστερη ως τώρα εικόνα των ιατρικών συνεπειών που είχε η απόπειρα εκτέλεσης, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι, πραγματοποιήθηκε με βάση το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας.

Αυτή ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί φέτος, ένα γεγονός που ώθησε τον Λι να αναστείλει τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Παράλληλα έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για να καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη.

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Η Πάικ καταδικάστηκε πριν τρεις δεκαετίες για τον βασανισμό και τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της. Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν τη θανατική ποινή, με τον 17χρονο σύντροφο της Πάικ να καταδικάζεται σε ισόβια ενώ στη φίλη της επιβλήθηκε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων.

Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες και το πρώτο πρόσωπο στη σύγχρονη ιστορία της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν στην εν λόγω πολιτεία για ένα έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβος.

Η μητέρα της Κολίν Σλέμερ δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι «η πολιτεία της εξέφρασε την ειλικρινή της συγγνώμη» για την αποτυχημένη εκτέλεση, στην οποία ήταν παρούσα.

Η Μέι Μαρτίνεζ, η οποία πλέον ζει στη Φλόριντα, είχε ξεκινήσει έρανο για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι της στο Τενεσί προκειμένου να παραστεί στην εκτέλεση της Πάικ και δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό WJXX: «Το μόνο που ήθελα ήταν να αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Έχοντας υποστεί πάνω από 20 χρόνια κράτησης στην απομόνωση και μια ολοκληρωμένη απόπειρα θανάτωσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα είναι το άτομο που έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία σε ολόκληρη την ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ράντι Σπάιβι, ένας από τους δικηγόρους της Κρίστα Πάικ.

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