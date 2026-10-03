search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 09:44

MotoGp: Με ρεκόρ γύρου ο Μάρτιν πήρε την pole μπροστά από τον Μαρκέθ

03.10.2026 09:44
motogp

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Χοσέ Μαρτίν της Aprilia σημείωσε ρεκόρ γύρου και κατέκτησε (3/10) την pole position στο Grand Prix της Ιαπωνίας, αφήνοντας πίσω του τον βασικό του αντίπαλο για τον τίτλο και πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μαρκέθ.

Ο Μαρκέθ (Ducati) κατείχε προσωρινά την πρώτη θέση με χρόνο 1 λεπτό και 42,481 δευτερόλεπτα, αλλά ένας εντυπωσιακός γύρος του Μαρτίν στο τέλος (1:42,371) έφερε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στην κορυφή της κατάταξης.

«Είναι μια κατάσταση στην οποία αρχίζω να συνηθίζω», δήλωσε ο Μαρτίν.
«Δεν περίμενα να διεκδικήσω την pole position. Στόχευα ίσως στην πρώτη σειρά εκκίνησης, αλλά κατάφερα να κάνω έναν εξαιρετικό γύρο, ειλικρινά», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίν προηγείται του Μαρκέθ με διαφορά 12 βαθμών στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να τη διευρύνει στον αγώνα σπριντ του Σαββάτου και στον αυριανό κύριο αγώνα της Κυριακής.

Την πρώτη σειρά εκκίνησης συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP στο Grand Prix της Αυστρίας τον περασμένο μήνα.

Ο Ιάπωνας Αί Ογκούρα της Trackhouse Racing κατέλαβε την 11η θέση, αφού είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα στα B-SUV το Leapmotor B03X (photos)

Νέο Peugeot E-208 GTi: Ο θρύλος επέστρεψε, οι παραγγελίες ξεκινούν

Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE – Τι τιμή έχει


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

kakokairia_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

giorgos_mazonakis_3009
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Κύμα φυγής με 164.434 αιτήσεις σε 9 μήνες – Τι φοβούνται οι ασφαλισμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

tsipras-alieis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλιείς σε Τσίπρα: «Τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν καθημερινά στα ελληνικά ύδατα - Έχετε ευθύνη που λέγατε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:46
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

kakokairia_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

1 / 3