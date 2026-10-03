MotoGp: Με ρεκόρ γύρου ο Μάρτιν πήρε την pole μπροστά από τον Μαρκέθ

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Ο Χοσέ Μαρτίν της Aprilia σημείωσε ρεκόρ γύρου και κατέκτησε (3/10) την pole position στο Grand Prix της Ιαπωνίας, αφήνοντας πίσω του τον βασικό του αντίπαλο για τον τίτλο και πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μαρκέθ.

Ο Μαρκέθ (Ducati) κατείχε προσωρινά την πρώτη θέση με χρόνο 1 λεπτό και 42,481 δευτερόλεπτα, αλλά ένας εντυπωσιακός γύρος του Μαρτίν στο τέλος (1:42,371) έφερε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στην κορυφή της κατάταξης.

«Είναι μια κατάσταση στην οποία αρχίζω να συνηθίζω», δήλωσε ο Μαρτίν.

«Δεν περίμενα να διεκδικήσω την pole position. Στόχευα ίσως στην πρώτη σειρά εκκίνησης, αλλά κατάφερα να κάνω έναν εξαιρετικό γύρο, ειλικρινά», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίν προηγείται του Μαρκέθ με διαφορά 12 βαθμών στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να τη διευρύνει στον αγώνα σπριντ του Σαββάτου και στον αυριανό κύριο αγώνα της Κυριακής.

Την πρώτη σειρά εκκίνησης συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP στο Grand Prix της Αυστρίας τον περασμένο μήνα.

Ο Ιάπωνας Αί Ογκούρα της Trackhouse Racing κατέλαβε την 11η θέση, αφού είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

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