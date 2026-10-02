Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE – Τι τιμή έχει

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Το καυτό Opel Corsa GSE κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με 281 PS, 0-100 km/h σε 5,5 sec και δελεαστική τιμή για ένα hot-hatch τέτοιων επιδόσεων.

Η Opel φέρνει στην Ελλάδα το νέο Corsa GSE, την κορυφαία έκδοση του μικρού της μοντέλου και ταυτόχρονα το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της μάρκας σήμερα. Το νέο ηλεκτρικό hot hatch κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026, ενώ οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. Η τιμή του ξεκινά από 36.700 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τόσο προωθητικό πρόγραμμα όσο και την κρατική επιδότηση.

Με ισχύ 281 PS, 345 Nm ροπής, διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, φρένα Alcon και ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο, το νέο Corsa GSE επιχειρεί να μεταφέρει την παράδοση των GSi και OPC στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

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