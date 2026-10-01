Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

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Με την παρουσία 52 μαρκών θα ανοίξει τις πύλες της η Έκθεση Αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026. Η φετινή διοργάνωση σημείωσε αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών για τα ελληνικά δεδομένα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Οι λάτρεις της αυτοκίνησης θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ALPINE η οποία θα παρουσιάσει τα A290 και A390, την Audi η οποία θα παρουσιάσει τα A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 και RS 5 Avant, την BMW η οποία θα εκθέσει τη νέα BMW i3, την BMW Σειρά 7, τη νέα BMW X5 και μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse. Ισχυρή παρουσία θα έχει και η BYD με τα DOLPHIN G DM-i, SEAL MY2026 και SHARK, ενώ η CHANGAN θα παρουσιάσει το DEEPAL S07 Ultra PHEV. Η Citroen φέρνει το C3 Aircross Outdoor και η Cupra το Raval. Στη λίστα βρίσκεται επίσης το DENZA Z9GT, μαζί με το DS N7, ενώ η Eveasy θα παρουσιάσει τα GSE και EWIND. Στον χώρο των επαγγελματικών μοντέλων θα δούμε το Farizon V7E, ενώ η Geely θα έχει το E2.

Από την πλευρά της η Hyundai θα παρουσιάσει το IONIQ 3, ενώ η iCAUR θα κάνει αισθητή την παρουσία της με το V27. Η INEOS φέρνει το Grenadier και η Jaecoo θα εκθέσει το ολοκαίνουργιο το Jaecoo 8. Η Kia θα παρουσιάσει το Seltos, ενώ η LEXUS θα έχει τα ES 350e και LBX Vibrant Edition. Η MAXUS θα παρουσιάσει το eTERRON 9, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και στο περίπτερο της Mercedes-Benz, όπου εκτός από τη Mercedes-AMG GT 4-door θα υπάρχει και ένα μοντέλο έκπληξη. Στην έκθεση θα κάνει επίσης πρεμιέρα μία νέα έκδοση MINI.Η MG έρχεται με το MG4 Urban, ενώ η Nissan θα παρουσιάσει το νέο Pixo. Η Opel θα παρουσιάσει το Corsa GSE και η Peugeot το E-208 GTi, δύο νέα μοντέλα που δίνουν διαφορετική προσέγγιση στην ηλεκτρική σπορ οδήγηση. Η Skoda θα δείξει τα Epiq και Peaq, ενώ η Subaru θα παρουσιάσει τα Solterra και E-Outback. Η Toyota θα έχει το Yaris Cross, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι η παρουσία της Volkswagen με τα ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo. Στο πρόγραμμα των πρεμιέρων συμπληρώνει το XPENG L03.

Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου, στην οποία το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας, θα ανοίξει για το κοινό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις καθημερινές θα λειτουργεί από 14:00 έως 21:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα από 10:00 έως 21:00. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στα Hall 3 και Hall 4 του Metropolitan Expo. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα ηλεκτρονικά, ενώ θα πωλούνται και στα ταμεία της έκθεσης. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών και για ΑμεΑ, ενώ δωρεάν είναι και το parking στο Metropolitan Expo. Επιπλέον, θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Metropolitan Expo και αντίστροφα.

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