Φρένα αυτοκινήτου: Τα τέσσερα προβλήματα που μπορείς να καταλάβεις με τον ήχο

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Μάθε πώς να αναγνωρίσεις προβλήματα στα φρένα μόνο από τον ήχο – Τα 4 πιο συνηθισμένα σημάδια που πρέπει να ξέρεις.
Τα φρένα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για την ασφάλειά σου. Όμως, όπως όλα τα μηχανικά μέρη, φθείρονται με τον χρόνο. Πριν φτάσεις στο σημείο να χάσεις απόδοση ή –χειρότερα– να πάθεις βλάβη, μπορείς να προλάβεις πολλά προβλήματα απλώς ακούγοντας τους ήχους που κάνουν.
Ο πιο ανησυχητικός ήχος. Αν ακούς μεταλλικό τρίψιμο, πιθανότατα τα τακάκια έχουν φθαρεί εντελώς και τρίβεται το μέταλλο πάνω στον δίσκο. Αυτό καταστρέφει τους δίσκους και κάνει την επισκευή πολύ πιο ακριβή.
Συχνό φαινόμενο, ειδικά με χαμηλής ποιότητας τακάκια. Ακόμα, ο χαρακτηριστικός «σφύριγμα» μπορεί να είναι σκόπιμο: οι κατασκευαστές βάζουν μεταλλικά δείκτες φθοράς που παράγουν ήχο για να σε προειδοποιήσουν ότι χρειάζεσαι αλλαγή.
Αν ακούς χτυπήματα ή δονήσεις όταν φρενάρεις, πιθανότατα υπάρχει χαλαρό μπουλόνι στη δαγκάνα, λάθος τοποθέτηση τακακιών ή παραμόρφωση δίσκων. Μπορεί να νιώθεις και το πεντάλ ή το τιμόνι να τρέμουν.
Πηγή: autotypos.gr
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