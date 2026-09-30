search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 17:00

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα (photos)

30.09.2026 17:00
Night-Front-RHD

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την πανελλαδική πρεμιέρα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση.

Βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3, διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 χιλιόμετρα. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8″ και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Διαβάστε επίσης:

Μη χρήση κράνους/ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

Start/Stop στο αυτοκίνητο: Πότε σου γλιτώνει χρήματα και πότε «πνίγει» τον κινητήρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1
ADVERTORIAL

Ο Ζαν Μοντέρο απαντά στον Τζο Αρλάουκας: «Δεν είμαι εγωιστής αλλά θα παίρνω το τελευταίο σουτ και στον Ολυμπιακό»

milena-apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

rififi-new
MEDIA

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε - «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:03
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1 / 3