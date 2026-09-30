Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα (photos)

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Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την πανελλαδική πρεμιέρα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση.

Βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3, διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 χιλιόμετρα. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8″ και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

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