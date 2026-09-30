Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

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«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από επτά χρόνια αδράνειας αναγνωρίζει σήμερα τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των servicers και επιχειρεί αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που άφησε τους δανειολήπτες χωρίς επαρκή προστασία», τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη σε δήλωσή της για τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη δήλωσή της με τίτλο «Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα ‘ανακαλύπτουν’ το πρόβλημα», αναφέρει ότι το κόμμα της έχει καταθέσει συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και, από την άλλη, ότι «οι σημερινές εξαγγελίες αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και ακόμη μια υπενθύμιση ότι όσο παραμένει η ΝΔ στην εξουσία τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες».

Ρωτά σχετικά με την ανακοίνωση προστίμων έως 500.000 ευρώ και ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ένας servicer παραβιάζει συμφωνημένη και τηρούμενη ρύθμιση, «γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση;». Επίσης καθυστερημένη χαρακτηρίζει και την ανακοίνωση όσον αφορά τις προθεσμίες για τις απαντήσεις των servicers και υποχρέωση τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης, αντιπαραβάλλοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης της αντιπρότασης του δανειολήπτη, με βάση την πραγματική οικονομική του κατάσταση και το κόστος αγοράς του δανείου, καθώς και ανεξάρτητες Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών.

Σχετικά με το πλαφόν 15%, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, στην προκαταβολή για νέα ρύθμιση, σημειώνει ότι μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν είναι λύση και πως γι’ αυτόν το λόγο το ΠΑΣΟΚ προτείνει βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, διεύρυνση κατά 25% των ορίων για τους ευάλωτους και αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας, με προστατευόμενη αξία έως 310.000 ευρώ και δυνατότητα αποπληρωμής έως 35 έτη.

Επιπλέον τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους, με το 30% της οφειλής να παραμένει άτοκο και να διαγράφεται μετά την επιτυχή αποπληρωμή του 70%. Η κ. Αποστολάκη ρωτά «γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει ανεπαρκώς και αποσπασματικώς το πλαίσιο», «γιατί άργησε επτά χρόνια» και «κυρίως, ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση». «Την απάντηση τη γνωρίζουν οι χιλιάδες δανειολήπτες που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers», σημειώνει.

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