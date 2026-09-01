Γιατί η κυβέρνηση εξαπολύει «πυρ ομαδόν» στο ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η ταύτιση με ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και οι κεντρώοι

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Από την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς παρουσίασαν το σχέδιο του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους… πολεμικής ετοιμότητας.

Οι… αψιμαχίες κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ δεν είναι κάτι νέο, ούτε και η προσπάθεια Μαξίμου και Πειραιώς να παρουσιάσουν τη Χαριλάου Τρικούπη ως μια νέα βερσίον του ΣΥΡΙΖΑ (η φράση «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» έχει ακουστεί ουκ ολίγες φορές, ακόμα και από τα πρωθυπουργικά χείλη). Μάλιστα, σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο και 14ο μισθό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε πει ότι «όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη».

Ωστόσο, με αφορμή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία το 2018 η ΝΔ είχε υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να δοθεί στους δανειολήπτες η δυνατότητα να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν αυτά μεταβιβαστούν σε funds και ασκούσε τότε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, ο Π. Μαρινάκης πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας “πράσινος ΣΥΡΙΖΑ”, τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, θέλει να επαναφέρει το κίνημα “δεν πληρώνω”. Γιατί το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι “όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας”, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές οι ρυθμίσεις “είστε κορόιδα”».

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ, μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, […] ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν (ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο, προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά). Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. […] Το ΠΑΣΟΚ, το καταλαβαίνω, έχει μια αγωνία για τη δημοσκοπική του αρχικά και εκλογική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει».

Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο θέμα είχε αναφερθεί (ΕΡΤ) και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, επίσης, εκτόξευσε μύδρους κατά της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται σήμερα, δέκα χρόνια μετά από τον Αλέξη Τσίπρα και προτείνει διαγραφή του 30% του χρέους. Ερώτημα: για ποιο λόγο κάποιος να πληρώσει τις οφειλές του σωστά όταν ξέρει ότι αν δεν τις πληρώσει θα του χαρίσουν το 30%; Για ποιο λόγο θέλουν να τινάξουν την Ελλάδα και την οικονομία της στον αέρα; Εάν υποτεθεί ότι ψηφιζόταν ένας τέτοιος νόμος στην ελληνική Βουλή, ξέρετε πού θα πήγαιναν τα επιτόκια δανεισμού της χώρας; Θα ήμασταν ξανά εκτός αγορών το επόμενο δευτερόλεπτο», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ είχε επισημάνει ότι «το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα το οποίο καταστράφηκε πολιτικά γιατί πλήρωσε μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Είναι τιμητικό για το ΠΑΣΟΚ ότι προτίμησε να πάθει ζημιά, παρά να πάθει ζημιά η Ελλάδα».

Πέραν του ζητήματος αμιγούς πολιτικής – η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί «γρίφο» σε πολλές χώρες, και της ΕΕ – η επιθετική τακτική που υιοθετεί η κυβέρνηση έναντι του ΠΑΣΟΚ για το θέμα έχει και μια πιο «στενή» στόχευση: η ταύτιση της Χαριλάου Τρικούπη με τον ΣΥΡΙΖΑ και την περίοδο που κυβέρνησε την χώρα μοιάζει να απευθύνεται στο θυμικό και τα αντανακλαστικά πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, πιθανώς έχουν ψηφίσει ΝΔ το 2019 και το 2023, αλλά ενδεχομένως έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Η ταύτιση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο… επιστροφής στο μαντρί.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες «γαλάζιες» πηγές, η όλη συζήτηση θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως «εσωτερικός» μοχλός πίεσης προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς αναγνωρίζεται ότι στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν στελέχη που… παθαίνουν αναφυλαξία κάθε φορά που υπάρχει σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ – πόσο μάλλον ταύτιση – και τα οποία στηρίζουν μια πιο «κεντρώα» προσέγγιση στις πολιτικές που προτείνει/υιοθετεί το κόμμα. Όπως και να’χει πάντως, Μαξίμου και Πειραιώς θα ασκήσουν τη μέγιστη πίεση στο ΠΑΣΟΚ με στόχο τους… πολύφερνους κεντρώους ψηφοφόρους.

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